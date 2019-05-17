Против преследования гомосексуалов в Чечне

Более четверти миллиона человек из разных стран мира требуют прекратить преследования представителей ЛГБТ-сообщества в Чечне. Петиция, подписи под которой собрали активисты Amnesty International, передана в приёмную Администрации российского президента 17 мая - в Международный день борьбы с гомофобией, трансфобией и бифобией.

В середине января стало известно об очередной волне задержаний, пыток и убийств гомосексуалов в кавказской республике.

"Ситуацию выявила организация "ЛГБТ-сеть". Им известно примерно о ста случаях, когда люди столкнулись с давлением на территории республики Чечня. Amnesty International включилась в работу по этому случаю в декабре 2018-го, когда стало очевидно, что случаи нападения, завфиксированные еще в 2017 году, более года назад, так и не были тщательным образом расследованы. Ситуация бездействия привела к допустимости новых жертв, о них стали говорить, появилась новая информация", - говорит директор представительства Amnesty International в России Наталья Звягина.

Согласно данным "Новой газеты", сорок человек были незаконно задержаны только из-за сексуальной ориентации. По меньшей мере, двое скончались в результате пыток полицейских. Официальных цифр нет. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявляет, что и гомосексуалов в республике нет.

"Германия, Ирландия, Бельгия. Только в этой папке собраны более 30 тысяч подписей жителей Норвегии. Все эти люди обращаются к российскому президенту с просьбой расследовать факты давления на представителей ЛГБТ-сообщества в Чечне", - отмечает Галина Полонская, корреспондент Euronews.