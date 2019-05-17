Против преследования гомосексуалов в Чечне

Более четверти миллиона человек из разных стран мира требуют прекратить преследования представителей ЛГБТ-сообщества в Чечне. Петиция, подписи под которой собрали активисты Amnesty International, передана в приёмную Администрации российского президента 17 мая - в Международный день борьбы с гомофобией, трансфобией и бифобией.
В середине января стало известно об очередной волне задержаний, пыток и убийств гомосексуалов в кавказской республике.
Согласно данным "Новой газеты", сорок человек были незаконно задержаны только из-за сексуальной ориентации. По меньшей мере, двое скончались в результате пыток полицейских. Официальных цифр нет. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявляет, что и гомосексуалов в республике нет.
"Германия, Ирландия, Бельгия. Только в этой папке собраны более 30 тысяч подписей жителей Норвегии. Все эти люди обращаются к российскому президенту с просьбой расследовать факты давления на представителей ЛГБТ-сообщества в Чечне", - отмечает Галина Полонская, корреспондент Euronews.