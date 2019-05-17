Как норвежская принцесса полюбила шамана

Жила-была принцесса — и ушла к шаману. Единственная дочь короля Норвегии, Марта-Луиза представила своего нового спутника.

Гаитянский шаман из Лос-Анджелеса Дуррек Веррет утверждает, что умеет расщеплять атом и лечить рак. Принцесса заявила, что нашла в нём и единомышленника, и спутника жизни, подарившего ей настоящую любовь.

Три года назад Марта-Луиза рассталась с мужем — и это был первый развод в истории норвежской королевской семьи. Именно после этого мать троих детей увлеклась мистицизмом, рассказала, что слышит ангелов, и написала про это несколько книг.

В Норвегии новость стала скандалом, общественность призывает принцессу отказаться от титула. Причины — отнюдь не расизм.

Марта-Луиза — четвёртая в очереди на престол, после брата и его детей. Норвежцам чрезвычайно не понравилось то, что она использует свой титул для раскрутки сомнительных проектов: лекционный тур пары так и называется — «Принцесса и шаман».

Король-отец от комментариев отказывается, ссылаясь на то, что с потенциальным зятем лично не знаком.