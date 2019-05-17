Сальвини: "Европой руководят евроскептики"

"Европой руководят евроскептики", - заявил итальянский вице-премьер и лидер партии "Лига" Маттео Сальвини накануне съезда европейских ультраправых партий. В Милан должны приехать представители 11 политических сил. Сальвини надеется, что сможет сформировать с этими партиями парламентскую группу после европейских выборов.

Евроскептики – это те, кто сейчас руководит Европой. Антиевропейцы – это социалисты и народная партия. То, что раньше было мечтой, из-за них стало ночным кошмаром, тюрьмой. Думаю, я настроен более проевропейски, чем так называемые проевропейцы, когда отстаиваю Европу, какой она была до Маастрихсткого договора, обещавшего благополучие и полную занятость Маттео Сальвини Вице-премьер Италии

Среди тех, кто планирует приехать в Милан, - лидер французской партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен. На европейских выборах она решила выступить с Сальвини единым фронтом.

"Впервые 11 партий приедут в Италию, чтобы подписать соглашение, которое поможет создать новую Европу. Нас объединяют две темы – защита границ и создание новых рабочих мест", - заявил Сальвини.

Венгерский премьер и лидер партии "Фидес" Виктор Орбан, по данным СМИ, в Милан не приедет. В конце марта Европейская народная партия приостановила членство "Фидес" из-за разногласий по ряду вопросов, среди которых урегулирование миграционного кризиса, свобода прессы и независимость судебной власти.