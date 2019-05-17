Грузинская полиция в сотрудничестве с американскими правоохранительными органами задержала предполагаемого руководителя международной группы киберпреступников и его главного помощника. Об этом стало известно в четверг.

В результате международного расследования выяснилось, что заражая компьютеры вирусом GozNym, мошенники похищали банковские реквизиты, списывали средства и обналичивали их.

The #GozNym Criminal Network: How It Worked - Infographic via Europol pic.twitter.com/llLr15KIDO — Jayvon Sparta George (@JayvonGeorge) 16 mai 2019

Утверждается, что среди них были российские разработчики программного обеспечивания и эксперты по шифрованию из Молдавии и Казахстана.

Скотт Брэди - прокурор Западного округа Пенсильвании, участвовавший в этой "беспрецедентной международной операции" - заявил:

"Мы идентифицировали более 41 тысячи пострадавших и ничего не подозревавших об этом граждан европейских и североамериканских стран, которые считали, что они нажимают на простой счет-фактуру или уведомление, имеющие отношение к их бизнесу, а вместо этого они предоставляли хакерам доступ к своей сугубо личной и конфиденциальной информации. Среди жертв мошенничества были как семейные предприятия, так и крупные юридические фирмы, международные корпорации, а также некоммерческие организации, работавшие с детьми-инвалидами".

Кроме США в расследовании принимали участие ещё пять стран: Болгария, Германия, Грузия, Молдавия и Украина, а также Европол и Евроюст. Возбуждены 10 уголовных дел и уже предъявлены обвинения.

По словам прокурора Скотта Брэди "GozNym была слаженной специализированной сетью, в которой каждый играл особую роль и привносил уникальный набор навыков":

"Как мы очень хорошо знаем, киберпреступность - это международная проблема, которая требует международного решения, - заявил Брэди. - И это настоящее преступление без границ. Его жертвами становятся люди по всему миру, одним простым щелчком мыши можно нанести многомиллионный ущерб отдельным лицам и предприятиям. Мы также знаем, что преступники, серверы и их организация могут находиться буквально в любой точке мира, и поэтому киберпреступность представляет собой преступную деятельность в таких размерах и масштабах, которые мы не встречаем в других областях преступной деятельности".

Похищенные деньги затем отмывались в США и других странах. Нанесённый ущерб оценивается в 100 млн долларов - около 90 млн евро. На организованной Европолом в четверг конференции в Гааге отмечалось, что по меньшей мере пятеро разыскиваемых скрываются в России, но их отказываются экстрадировать.