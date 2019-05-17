Человеческая драма, экономический кризис и кино

Режиссер Кен Лоуч возвращается на Каннский фестиваль в надежде завоевать рекордную, третью, пальмовую ветвь. На Лазурный берег он привез остросоциальную картину под названием "Извините, мы вас не застали".

Семья Рикки еле-еле сводит концы с концами. Главный герой пытается заработать на жизнь, занимаясь доставкой товаров. Чтобы не тратить деньги на аренду фургона, семья продает автомобиль и покупает свой фургон. Герой думал, что сможет вздохнуть свободнее, но в итоге попадает в еще большую кабалу.

По семье Рикки очень больно ударил кризис 2008 года. Тогда герой потерял работу в строительной фирме и лишился возможности взять ипотеку. За 10 лет финансовая ситуация в семье стала еще сложнее. Из-за штрафов Рикки оказался должником курьерской компании. Эбби, его жена, работает сиделкой у пожилых людей и зарабатывает копейки. Дома она старается делать все, что в ее силах, чтобы уладить конфликты между мужем и сыном-бунтарем, который тоже хочет вырваться из нищеты.

"В нынешнем течении жизни есть что-то невыносимое. Но нас никто не заставляет так жить. Нам есть, из чего выбирать", - говорит режиссер.

В копилке Лоуча уже две золотые пальмовые ветви – за фильмы "Ветер, который качает вереск" и "Я, Дэниаэл Блейк". За всю историю фестиваля только девяти режиссерам удалось дважды взять главную каннскую награду.

"Во многих фильмах этого фестиваля затрагиваются политические темы. Киносмотр отражает политический раскол в мире. Лента Лоуча соревнуется с другими картинами, в которой рассказывается о проблеме радикализации, о беженцах, полицейской жестокости. Многие фильмы вызвали бурные споры. Жюри в этом году есть, из чего выбрать", - передает из Канн корреспондент Euronews Крис Бернс.