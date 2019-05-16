Екатеринбург: новые задержания и аресты

Более 30 человек задержаны в центре Екатеринбурга на третий день протестных выступлений против строительства храма св. Екатерины в сквере у Театра драмы. Это данные регионального министерства безопасности. Портал OVD-Info насчитал около 70 задержанных. В среду вечером, по разным оценкам, до нескольких тысяч человек собрались у Театра драмы под лозунгами в защиту сквера.

Противники строительства храма обвиняют городские власти и представителей церкви в нарушении закона и в нежелании услышать мнение горожан . В Екатеринбургской епархии РПЦ, в свою очередь, настаивают, что соблюли все формальности, и говорят, что отступать не намерены. «При всём уважении к протестному мнению наших дорогих сограждан, с которым мы сейчас стоим, этот процесс будет завершён», — говорил глава отдела по связям с обществом Екатеринбургской епархии РПЦ Максим Миняйло.

Задержанных на акциях против строительства храма в Екатеринбурге привлекают к административной ответственности о неповиновении сотрудникам полиции, о нарушении правил дорожного движения и о мелком хулиганства. В четверг Верх-Исетский суд Екатеринбурга санкционировал аресты более 20 человек.