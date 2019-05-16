Верховная Рада назначила инаугурацию Зеленского на 20 мая

Верховная Рада назначила инаугурацию избранного президента Украины Владимира Зеленского на 20 мая. Соответствующее решение поддержали в четверг 315 парламентариев, сообщает ТАСС.

"Таким образом, [инаугурация состоится] 20 мая в 10:00 с учетом внесения календарных изменений в работу Верховной рады", - сообщил после голосования спикер парламента Андрей Парубий.

Сам Зеленский настаивал на том, что церемония должна пройти раньше. Он обвинял Центризбирком и парламент в затягивании процедуры. Инаугурация в итоге пройдёт менее чем за неделю до даты, после которой нельзя будет распустить Верховную Раду, в то время как в штабе Зеленского не исключали, что он воспользуется возможностью обновить состав парламента.

Владимир Зеленский во втором туре президентских выборов получил почти три четверти голосов, хотя до этой кампании не имел политического опыта.

Успех Зеленского его критики связывали с поддержкой миллиардера Игоря Коломойского, бывшего губернатора Днепропетровской области. Он покинул Украину в 2015 после конфликта с президентом Петром Порошенко, а после победы Зеленского обещал вернуться. По некоторым данным, Коломойский уже прилетел на родину.