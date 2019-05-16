"Иран – хулиган региона": глава МИД ОАЭ о расследовании атаки на танкеры

Попыткой подорвать безопасность поставок нефти назвали власти Объединенных Арабских Эмиратов атаку на 4 танкера в порту Фуджайра.

Канал Euronews связался с министром иностранных дел ОАЭ Анваром Гаргашем и поинтересовался о ходе расследования инцидента.

Ребекка Маклафлин-Истхем, Euronews:

"Главный вопрос - кто несет ответственность за атаку на нефтяные танкеры в территориальных водах Объединенных Арабских Эмиратов? США без промедления указали на Иран. Но расследованием инцидента занимаетесь вы вместе с коллегами из Франции и США. Когда нам стоит ждать итогов и о чем они нам поведают?"

Министр иностранных дел ОАЭ Анвар Гаргаш:

"Мы ведем расследование. Нам помогают специалисты из Франции и США. И я бы не хотел спекулировать на этой теме особенно в такой напряженный период в регионе. И с моей стороны было бы неуместно высказывать предположения. В наших интересах деэскалация, ситуацию нужно рассматривать мудро и предусмотрительно. Расследование и его результаты будут прозрачными. Все станет ясно в ближайшие дни"

Euronews:

"США заявили, что не хотят войны, но одновременно направили корабли и военную авиацию в Персидский залив. О чем это может говорить?

Анвар Гаргаш:

"Было много заявлений и ответов на них. И если вы посмотрите на те, которые делал Иран – то можете заметить, что они противоречат друг другу. И это совсем не помогает в расследовании. Объединенные Арабские Эмираты постараются быть объективными и рациональными в разрешении этой ситуации. Война ни в чьих интересах. Но мы обязаны быть честными. То, что мы имеем сегодня – в основном результат действий Ирана в регионе. Все для того, чтобы исполнять роль хулигана, вмешивающегося в дела арабских стран. Причем Тегеран подчас даже не понимает, что именно такое его поведение привело к обострению ситуации, от чего в итоге он сам же и страдает"

Атака на нефтяные танкеры усложнила итак напряженные отношения США и Ирана. Последний в свою очередь немного дистанцировался от ситуации.

Но пока страны ограничиваются словесными перепалками из-за санкций и присутствия американских военных в регионе.