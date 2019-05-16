Римини не готов к открытию пляжного сезона

Адриатическое побережье Италии сейчас сложно назвать готовым к летнему сезону.

На пляжи Римини и соседних городов речные стоки принесли 3 тысячи тонн древесины и мусора.

Мощный шторм с ливнями, обрушившийся на внутренние районы области Эмилия-Романия, привел к половодью. В результате чего реки Савио и Мареккья сбросили в море 4500 кубометров древесины.

Подобную ситуацию в регионе, где обычно в это время начинается пляжный сезон, не могут припомнить даже старожилы.

"Никто такого не ожидал! Нас застали врасплох, особенно перед началом летнего сезона. У нас не было подобного опыта в мае. Обычно мы следим за прогнозом погоды и стараемся подготовиться, поэтому мы знаем, как реагировать на любое развитие событий", – говорит Мауро Ванни, глава пляжного кооператива.

С понедельника пляжи Римини, Риччоне и Каттолики очищают два десятка рабочих, задействовано 12 грузовиков и 3 бульдозера. При условии хороших погодных условий побережье будет полностью готово к приему первых отдыхающих в течение недели.