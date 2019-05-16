Ян Захрадил: "«Брексит» – это ошибка Евросоюза"

Сейчас стоит вопрос о том, кто займёт высший пост в ЕС, сменив Жан-Клода Юнкера и став следующим председателем Еврокомиссии. В программе «Политика без цензуры» прозвучат ваши вопросы, последует оживлённая беседа. Сегодня с нами кандидат «Альянса европейских консерваторов и реформистов» Ян Захрадил. Приветствуем вас!
Даррен МакКэффри, Euronews:
– Добрый вечер! Возможно, не все знают, что вы большой любитель музыки. Поэтому мой первый вопрос: если бы вы могли выбрать – кем бы стали – председателем Еврокомиссии или победителем Евровидения?
Теса Арсилла, Euronews:
– Сложный вопрос.
Даррен МакКэффри, Euronews:
– Что бы вы выбрали?
Ян Захрадил:
– Нет, не думаю, что захотел бы участвовать в Евровидении. Может быть, если бы вы спросили меня, хотел бы я стать известным хэви-метал барабанщиком, то я бы задумался. Но Евровидение...
Даррен МакКэффри, Euronews:
– Это не ваш стиль?
Ян Захрадил:
– Слишком много поп-музыки.
Теса Арсилла, Euronews:
– Вот как – хэви-метал. Наверно, этого действительно многие о вас не знали. Но Захардил интересен не только увлечением музыкой хэви-метал. Давайте узнаем о нём чуть больше.
Познакомьтесь с Яном Захрадилом, любителем рок-музыки из Чехии, который считает, что Евросоюзу нужна встряска. Ему надоели нынешние институты с их общим подходом ко всему. Он называет ЕС заигранной пластинкой и утверждает, что пришла пора всё переиначить.
Ян Захрадил:
– Европейский Союз – не государство, Европкомиссия – не правительство. Я верю в разноскоростной, многополярный и мультивалютный Европейский Союз.
Он вырос в Праге, когда у власти была коммунистическая партия, и заявляет, что Евросоюз, подобно бывшей Чехословакии, должен слушать свой народ... а иначе «принудительное единство» не укрепит ЕС, а разрушит его.
Ян Захрадил:
– Мне хотелось бы увидеть новый баланс между национальным и европейским, чтобы мы могли вместе найти хорошие решения на будущее.
Инженер и исследователь окружающей среды, он занялся политикой, когда в Чехии произошли политические перемены, став советником премьер-министра страны.
В две тысячи четвёртом году он был избран депутатом Европарламента, а всего пять лет спустя стал лидером «Альянса европейских консерваторов и реформистов».
Называет себя евро-реалистом. Хотел бы большей децентрализации, чтобы пример «брексита» послужил предупреждением, и ЕС ослабил хватку.
Ян Захрадил:
– Если даже такая крупная экономика, как Великобритания, столкнулась с большими проблемами под руководством ЕС, то каково гораздо меньшим странам?
Но получив поддержку со стороны крайне правых партий, таких как польская «Право и справедливость», он столкнулся с критикой.
Ян Захрадил:
– Мне всегда нравился «Парк Юрского периода», и я не против, когда меня называют динозавром.
Его называют и «климатическим скептиком», поскольку он не поддержал идею нулевых выбросов.
EUROREALIST
Теса Арсилла, Euronews:
– Мне кажется интересным слово «еврореалист», которое используют члены вашей партии, но отчего бы не сказать просто «евроскептик»? Или это не одно и то же?
Ян Захрадил:
– Я считаю, что есть разница. Как я понимаю, евроскептик – это тот, кто полностью отвергает идею евроинтеграции и хочет распустить Европейский Союз или покинуть его. А еврореалист, в моём понимании, это тот, кто хочет улучшить его, изменить, перевести в другой масштаб.
Даррен МакКэффри, Euronews:
– Вы выросли по другую сторону «железного занавеса». Насколько это по-прежнему влияет на ваши политические взгляды?
Ян Захрадил:
– Иногда мне кажется, что я прожил две совершенно разные жизни, одну до восемьдесят девятого года, другую – после. Мы лучше чувствовали, скажем так – лицемерие, лживые заявления, двуличие, потому что привыкли к этому в коммунистические времена. И нам легче было всё это выявить.
Теса Арсилла, Euronews:
– Давайте послушаем теперь вопрос из аудитории, который хотела задать Клара Хоин:
– Как мы знаем, некоторые страны ЕС, в частности, Франция и Бельгия, продают Саудовской Аравии оружие, которое используется в конфликте с Йеменом. Если вы станете председателем Еврокомиссии, осудите ли вы торговлю со странами, которые не соблюдают основные права?
Ян Захрадил:
– Я бы, наверное, подходил избирательно, но считаю, что в отношении Саудовской Аравии, а также Ирана, мы должны проявлять большую жёсткость. Я, признаюсь, никогда не был большим сторонником, например, политики умиротворения, которую проводит Федерика Могерини по отношению к Ирану. И, если бы это зависело от меня, то я бы, вероятно, рекомендовал комиссии или главе внешнеполитического ведомства выбрать в отношении Ирана более жёсткий курс, чем тот, что проводит нынешняя комиссия.
Даррен МакКэффри, Euronews:
– То есть, вы считаете правильными действия Дональда Трампа по выходу из ядерного соглашения с Ираном, а не политику, которой придерживается ЕС?
Ян Захрадил:
–Именно так. Я считаю, что нам следует придерживаться такой жёсткой политики. Ведь в результате действий, которые мы предпринимали до сих пор, Иран, похоже, не воспринимает нас всерьёз, поскольку, по крайней мере, частично он уже вышел из ядерной сделки.
Даррен МакКэффри, Euronews:
– Даже если это приведёт к войне?
Ян Захрадил:
– Нет. Я считаю, что, конечно, нужно действовать дипломатическими методами, но мы должны быть в состоянии продемонстрировать, что способны оказать и некое дипломатическое давление. А этого, боюсь, мы сделать не смогли.
Теса Арсилла, Euronews:
– Но Иран – не единственная страна с сомнительной репутацией в плане прав человека.
Ян Захрадил:
– Безусловно.
Теса Арсилла, Euronews:
– Как бы вы действовали с Китаем?
Ян Захрадил:
– Это как раз тот случай, когда я бы действовал немного избирательно. Думаю, нам следует вести диалог или, возможно, спор по вопросу прав человека. Всем известно, что, например, для Германии, которая по-прежнему остаётся экономическим двигателем всего Европейского Союза, Китай – крупнейший рынок и крупнейший торговый партнёр...
Теса Арсилла, Euronews:
– Вы не согласитесь немного потерять на торговле ради защиты прав человека?
Ян Захрадил:
–...крупнейший торговый партнёр Германии. И в этом случае я бы действовал более прагматично.
Теса Арсилла, Euronews:
– Прагматично – то есть, вы бы предпочли торговлю?
Ян Захрадил:
– «Прагматично» означает, что я не хотел бы подрывать наши возможности для экспорта на китайский рынок.
Даррен МакКэффри, Euronews:
– Теперь прозвучит первый видео-вопрос. Он поступил от бельгийца Арно Гийяра, который живёт в Великобритании:
– Как нам сохранить значимость на мировой арене, если мы не можем даже прийти к единой позиции по вопросам изменения климата, миграции, конфликтов и экономики?
Ян Захрадил:
– Нужно найти новое равновесие между тем, что может быть лучше выполнено на национальном уровне, и тем, что может быть лучше выполнено на уровне ЕС. Например, когда речь идёт о борьбе с глобальным потеплением или изменением климата. Я считаю, что пока дела идут совсем не плохо. Мы взяли на себя некоторые обязательства. Мы стараемся их придерживаться, и если нашему примеру последуют другие, например, Китай и Соединённые Штаты, то, полагаю, мы глобально встанем на верный путь. Но я не считаю, что в каждом конкретном случае следует пытаться найти общеевропейское решение. Мы весьма эффективны в плане экономики, когда речь идёт о едином рынке, об общей торговой политике или о таможенном союзе. Но я всегда говорил, и по-прежнему очень сильно сомневаюсь в нашей способности создать полноценный политический союз. У всего есть пределы. Если рассматривать внешнюю политику – возьмём, к примеру, Ливию, то там есть правительство в Триполи, и есть генерал Хафтар, который нападает на это правительство в Триполи. Так вот, одна из очень важных стран Евросоюза, а именно – Франция, поддерживает генерала Хафтара. Но в то же время другая важная страна Европейского союза, а именно – Италия, поддерживает правительство в Триполи. Как достичь компромисса при совершенно разных, противоположных точках зрения? Не думаю, что каким-либо голосованием – с большинством, квалифицированным большинством или чем-то в этом роде можно было бы решить эту проблему. В определённых случаях и в ряде обстоятельств мы просто должны уважать национальные позиции отдельных стран-членов.
Теса Арсилла, Euronews:
– Да, тут пока похоже на безвыходную ситуацию, но давайте перейдём к вопросу, который поступил на нашем сайте: как вы думаете, почему национализм и популизм вновь с такой силой вернулись в политику ЕС?
Ян Захрадил:
– Думаю, что сейчас не так уж сложно заполучить ярлык «националистов» и «популистов». Возможно, и меня так кто-нибудь называет.
Даррен МакКэффри, Euronews:
– А вы националист?
Ян Захрадил:
– Нет, я патриот, а это разные вещи.
Даррен МакКэффри, Euronews:
– И в чём же разница?
Ян Захрадил:
– Полагаю, что патриот понимает, что его государство или его нация – то есть, в политическом, а не в этническом смысле – имеет определённые, особые интересы, и совершенно легитимно отстаивать их на мировой арене и даже в рамках Европейского Союза. А под словом «националист» я понимаю человека, который враждебно настроен в отношении других наций, и, возможно, считает, что его нация лучше других.
Теса Арсилла, Euronews:
– Тогда, чтобы ответить на вопрос, скажите – национализм усиливается? Вопрос был об этом, да?
Ян Захрадил:
– На мой взгляд, как это ни парадоксально, причиной этому стала слишком сильная евроинтеграция. И у некоторых людей или некоторых слоёв общества, у некоторых социальных или возрастных групп могло возникнуть ощущение, что Европейский Союз вмешивается в то, что они считают своими традициями. Мы не одинаковы. В разных странах общество устроено по-разному, где-то оно более либерально, где-то более консервативно, и не следует пытаться стричь всех под одну гребёнку.
Даррен МакКэффри, Euronews:
– Считаете ли вы ультраправых угрозой на этих выборах?
Ян Захрадил:
– Они несомненно попадут в Европарламент. И от этой ситуации нельзя просто отмахнуться. Если наблюдается некое явление, то недостаточно лишь сказать, что это плохо и как бы от него избавиться.
Теса Арсилла, Euronews:
– Но вы готовы иметь дело с такими людьми, как Маттео Сальвини или представители испанской партии «Вокс»?
Ян Захрадил:
– Да, нам нужно понять, каковы истоки, каковы причины успеха этих политиков, какова реальная причина роста их популярности. Надо попытаться выявить эти причины, а затем надо попытаться устранить их.
Даррен МакКэффри, Euronews:
– Есть ли в ЕС партия, с которой вы не стали бы иметь дело, не стали бы вести переговоры?
Ян Захрадил:
– Мы бы не стали иметь дело с Марин Ле Пен – это один из примеров – чему есть несколько причин. Во-первых, она большая сторонница протекционизма и выступает против свободной торговли, против торговых сделок – вещей такого рода, направленных из Центральной и Восточной Европы. И у меня есть определённые подозрения относительно её связей с Россией, к тому же она...
Даррен МакКэффри, Euronews:
– А с Маттео Сальвини?
Ян Захрадил:
– Должен признать, что и это тоже под очень большим вопросом.
Даррен МакКэффри, Euronews:
– Мы знаем, что членство Виктора Орбана в Европейской народной партии приостановлено. Вы обсуждали с ним и его партией возможность вступления в ваш альянс после выборов?
Ян Захрадил:
– Нет, не обсуждали. И я был бы против. Это всё касается только Европейской народной партии и Виктора Орбана, и мы в это не вмешиваемся. Когда ситуация изменится, может измениться и наша позиция. Но сейчас это не рассматривается.
Да или нет
Ян Захрадил:
– Давайте немного ускоримся. Мы будем задавать вам вопросы, на которые можно отвечать только «да» или «нет» - ни больше, ни меньше. И первый вопрос касается второго президентского срока Дональда Трампа. Да или нет?
Ян Захрадил:
– Почему бы и нет? Если его изберут, то да.
Даррен МакКэффри, Euronews:
– Китай – это угроза?
– Нет.
– Вы бы отозвали статью 50?
– Нет.
– По-вашему, Страсбург – это пустая трата денег?
– Да.
– Разрешили бы вы боевикам ИГИЛ, гражданам ЕС, вернуться в Евросоюз?
– Нет.
– Климат меняется только из-за действий человека?
– Нет.
– Есть ли разрыв между востоком и западом Европы?
– Да.
– Армия ЕС – да или нет?
– Нет.
– И последний важный вопрос – «Битлз» переоценены?
– Да.
Теса Арсилла, Euronews:
– Чувствовалось, что ответ будет таким.
Миграция
Теса Арсилла, Euronews:
– Теперь перейдём к вопросу, который задал Джозеф из Израиля, воспользовавшись приложением WhatsApp. Он интересуется, как Европейский союз намерен защищать свои страны от иммигрантов, которые отказываются интегрироваться в местное общество?
Ян Захрадил:
– Тут, полагаю, всё ясно. В ЕС нет единого уголовного кодекса, в каждой стране свой уголовный кодекс. Но я подчеркнул бы, что каждый желающий получить убежище, постоянный или временный вид на жительство или даже гражданство, обязан следовать правилам и соблюдать местные законы. Поэтому государства, национальные правительства и министерства просто должны настаивать на соблюдении правил и своего законодательства.
Климат
Даррен МакКэффри, Euronews:
– Послушаем вопрос, который хочет задать Эмиль Херман:
– У меня очень простой вопрос. Если вы станете председателем комиссии, какие конкретные меры вы бы приняли для обеспечения ставшего необходимым экологического и устойчивого перехода, сохраняя при этом финансовую стабильность?
Ян Захрадил:
– Я инженер по водным технологиям, поэтому кое-что в этом понимаю. Но, отвечая на ваш вопрос, скажу, что придерживался бы наших текущих обязательств. Заключив Парижское соглашение по климату, мы взяли на себя определённые обязательства. И мы должны их придерживаться. Но должен заявить прямо и открыто, что когда речь заходит о призыве комиссии и парламента перейти на экономику с нулевыми выбросами углекислого газа к пятидесятому году, то звучит всё это очень красиво, но в действительности такая цель совершенно нереалистична. Полагаю, нам прежде всего нужно выполнить текущие обязательства, которые мы уже приняли. А затем, когда мы этого добьёмся, можно будет обсуждать какие-нибудь новые смелые стратегии, программы и так далее.
Почти сорок процентов средств Еврокомиссии идут на сельское хозяйство. Следует изменить эту систему выплат субсидий в рамках общей сельскохозяйственной политики. Нужно перейти от поддержки ориентированных на объёмы производства хозяйств и направить средства на развитие экологически чистых, небольших ферм. Кстати, Еврокомиссия выступила с одной очень удачной инициативой, которая называется «Один гектар». Слышали о ней? Каждый фермер, который засадит деревьями склоны площадью в один гектар, получит на это субсидии. Это, на мой взгляд, очень хороший пример того, что может сделать Европейский Союз.
Игра в ассоциации
Теса Арсилла, Euronews:
– А теперь мы хотели бы сыграть с вами в одну игру. Да, у нас – «Политика без цензуры». Это игра слов. Я что-то говорю, а вы в ответ – первое слово, которое приходит вам в голову. Всего одно слово, одна ассоциация – такая игра. Хорошо?
Ян Захрадил:
– Хорошо, попробуем.
Теса Арсилла, Euronews:
– Итак, начнём. Дональд Трамп.
– Сильный.
– Брексит.
– Ошибка.
– Виктор Орбан.
– Хитрый.
– Турецкая демократия.
– Не существует.
– Грета Тунберг.
– Наивная.
– Вы долго тянули. Продолжим. Матео Сальвини.
– Неоднозначный.
– Аборт.
– Я – сторонник свободы выбора, и хочу, чтобы тут была ясность.
– Гражданское неповиновение.
– Что подразумевается?
– Уличные протесты, такие, как «климатические забастовки», жёлтые жилеты.
– Вполне легитимно.
– И последнее. Рэп-музыка.
– Приемлемо. Для меня приемлемее, чем поп-музыка.
Даррен МакКэффри, Euronews:
– Должен ли быть в ЕС базовый минимальный доход?
Ян Захрадил:
– Нет.
Даррен МакКэффри, Euronews:
– Почему нет?
Ян Захрадил:
– Опять же, из-за разного уровня развития экономики. В каждой стране своя экономическая структура. У каждой страны своя покупательная способность, и просто невозможно ввести какую-то минимальную или базовую зарплату по всему ЕС. Есть ряд относительно богатых стран. То есть, если взять средний по ЕС ВВП за 100%, то с одной стороны будут Германия, Франция или Нидерланды, у которых по 130-140%. А с другой стороны – Болгария, Румыния, где менее 50%. И как в таких условиях устанавливать какую-либо минимальную зарплату, универсальную систему социального обеспечения, универсальную пенсионную систему, систему здравоохранения? Это невозможно.
Евро
Даррен МакКэффри, Euronews:
– У нас есть ещё один вопрос от одного из наших зрителей, он направил его через наш веб-сайт. Очень короткий вопрос, из которого следует, что многие просто ненавидят общеевропейскую валюту. Что вы на это скажете?
Ян Захрадил:
– Я бы сказал, что это инструмент, прежде всего – политический инструмент для дальнейшей интеграции. Думаю, переход евро должен осуществляться добровольно, а не в обязательном порядке. И поэтому я за мультивалютный союз.
Теса Арсилла, Euronews:
– Но для убеждённых сторонников свободной торговли и большего бизнеса, цель введения евро также в том, чтобы устранить ряд дополнительных затрат.
Ян Захрадил:
– Мне понятна эта точка зрения, но...
Теса Арсилла, Euronews:
– Отчего бы вам быть против евро?
Ян Захрадил:
– Я не против...
Теса Арсилла, Euronews:
– Общей валюты для всего ЕС.
Ян Захрадил:
– У каждой страны, желающей перейти на евро, должна быть такая возможность. И у стран, которые переходить на евро не хотят, тоже должна быть свобода выбора.
Теса Арсилла, Euronews:
– То есть, в таком случае вы выбираете свободу нации, а не последствия для бизнеса.
Ян Захрадил:
– Нет, это не так, потому что далеко не все последствия введения евро столь позитивны, к тому же, открыто заявляется, что евро – это политический инструмент дальнейшей интеграции. Потому что, после перехода на евро, вам, вероятно, придётся приводить в соответствие фискальную политику, налоговую политику, возможно также социальную политику и так далее.
Повторюсь, что я не сторонник Европейского Союза как государства или квазигосударственного образования. Я сторонник Евросоюза как свободного конгломерата сотрудничающих государств.
"Брексит"
Даррен МакКэффри, Euronews:
– Вы говорите, что не хотите вмешиваться в политику других стран, и всё же вы называете «брексит» ошибкой. Но ведь британцы имеет право не только на самом деле желать «брексита», но и желать, чтобы всё прошло успешно. И не следует ли позволить другим странам ЕС следовать тем же путём, если им так хочется?
Ян Захрадил:
– Возможно, возникло недоразумение, потому что я не сказал, чья это была ошибка.
Даррен МакКэффри, Euronews:
– Это было ошибкой ЕС?
Ян Захрадил:
– Европейский Союз совершил ошибку, позволив одному из своих самых сильных и успешных членов уйти. Полагаю, что если бы в ходе самых первых переговоров Дэвиду Кэмерону предложили хотя бы что-то, что он смог бы продемонстрировать у себя как успех или уступку со стороны ЕС, то результат референдума был бы иным.
Даррен МакКэффри, Euronews:
– Большое спасибо, что пришли к нам.
Теса Арсилла, Euronews:
– Благодарим всех, кто смотрел нас и всех, кто с нами в студии. И благодарим Ян Захрадила за участие в передаче.
Даррен МакКэффри, Euronews:
– Спасибо и до свидания!