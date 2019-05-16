Вместо Греции — в тюрьму

В течении последних недель приходят сообщения о том, что Греция в нарушение закона насильно высылает обращающихся за убежищем граждан Турции. Многие из них затем попадают в турецкие тюрьмы при загадочных обстоятельствах.

26 апреля группа из 11 человек, в том числе трое детей и беременная женщина, через реку Эврос перебрались из Турции в Грецию.

Двое из них рассказали телеканалу Euronews о том, что полицейские задержали их в деревне Лагина, но вместо того, чтобы доставить в участок, посадили в лодку и отправили на турецкий берег.

"Полицейских было четверо, а вслед за ними шли еще четыре человека в военной одежде, они были похожи на солдат. На лице одного из них была маска, у всех в руках — огромные дубинки. Самая большая — у человека в маске. Они вели себя так, будто идут на войну и готовы напасть на нас. Мы, конечно, хотели понять, что происходит и спросили их: "Почему вы все это делаете?" И они ответили: "Мы отправим вас обратно", — говорит Микаил.

"Рядом со мной были дети, они спрашивали меня — "мама, они нас убьют?" я сказала, что нет, они нас не убьют, они пытаются отправить нас обратно", — вспоминает Гюлай.

Этим 11-ти беженцам повезло, им удалось вернуться в Грецию. Но у других такого шанса не было. 4 мая Айше Эрдоган и еще двое мужчин попали в Грецию через Эврос. Адвокат и брат Айше получили от нее фотографию из деревни Неа Висса. Затем Айше и ее спутники были доставлены в полицейский участок в Нео Хеймонио и пропали.

Сегодня известно, что они находятся в тюрьме города Эдирне в Турции. Ихсан Эрдоган, брат Айше, говорит, что пытался найти ее в Греции. Ранее он уже получил здесь убежище.

"Я пришел в полицейский участок, чтобы поговорить, я им сказал, что моя сестра находится у вас и я хочу ее видеть, но они мне ответили, что ее здесь нет и что в тот день они никого не задерживали. Когда я это услышал, то я был потрясен, я спросил их, как же такое может быть, я знаю, что моя сестра здесь, что ее задержали , но они мне ответили, что нет".

Из Афин передает корреспондент Euronews Михалис Арабадзоглу: "Мы обратился за комментарием к властям Греции. Представители Министерства защиты граждан Греции заявили, что сообщения об этих событиях не подтвердились. Но таких сообщений становится все больше и адвокаты пострадавших намерены добиваться правосудия и просить проведения независимого расследования".

По последним данным, с 23 апреля из Греции были высланы 82 гражданина Турции. Половину из них по обвинению в терроризме задержали затем турецкие власти. Этих людей правительство Турции подозревает в связях с движением исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена либо в принадлежности к курдским сепаратистам.