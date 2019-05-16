Париж поздравил свою "железную леди" с юбилеем

Эйфелева башня – одна из самых посещаемых достопримечательностей в мире – отпраздновала 130-ю годовщину.

Город поздравил свою главный символ световым шоу, а также пригласил на пикник у подножия башни 1300 детей. "Железная леди Парижа" высотой в 324 метра была построена инженером Гюставом Эйфелем в 1889 году для проходившей в столице Всемирной выставки как временное сооружение. Ее сборка заняла 2 года, 2 месяца и 5 дней, над ней работали около 450 строителей.

Ежегодно Эйфелеву башню посещают около 7 миллионов туристов, а в общей сложности за всю историю ее существования на ней побывали 300 миллионов посетителей со всего мира.