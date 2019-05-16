Крайне правые помолодели

Активная поддержка европейской молодежью крайне правых партий стала, по мнению аналитиков, одной из самых примечательных особенностей этой предвыборной кампании. Во всех без исключения уголках единой Европы решительно настроенные молодые люди вышли из тени и все более уверенно пробуют голос.

О фламандском молодежном движении Shield & Friends, основанном два года назад, заговорили в марте 2018-го, когда активисты сняли европейский флаг с замка Гравенстен - символа средневековой Фландрии.

"Сегодня все карты выложены на стол и на карту поставлено очень многое, - говорит лидер молодежного крыла "Фламандского интереса" Дрис ван Лангенхове, - именно поэтому все больше молодых людей берут на себя риск примкнуть к правым националистическим группам".

Лозунги"Фламандского интереса" напоминают кредо 45-го президента США: "Наш народ - прежде всего". По мнению теоретиков европейских крайне правых, Старому свету грозит "великое замещение", главным орудием которого служит массовая иммиграция.

"Люди, которые приезжают в Европу из Азии или других континентов, по большей части не считают себя полностью европейцами. Это не означает, что они враждебны нам, просто они другие", - рассуждает Камиль Камински, сторонник "Фламандского интереса".

Крайне правые силы, которые еще несколько лет назад оставались на полях политического пейзажа в ЕС, сегодня становятся неотъемлемой частью национальных парламентов, идет ли речь о Франции, Бельгии, Испании или Италии.

Теорию "великого замещения", которую сегодня используют в своей кампании европейские сторонники национальной идентичности, сформулировал 72-летний французский литератор Рено Камю: "Я считаю, что сегодня все средства хороши, кроме, конечно, агрессии и насилия, для того, чтобы французы и европейцы в целом осознали весь ужас происходящего - то, что происходит замещение народов и целых цивилизаций".

История "Альтернативы для Германии" как нельзя лучше иллюстрирует подъем крайне правых. На своих первых выборах в 2013 году эта партия набрала всего 4 % голосов. Пять лет спустя, в октябре 2018-го у "АДГ" есть фракции во всех 16 ландтагах.

"Крайне правые предприняли явные усилия, чтобы привлечь молодую аудиторию, - говорит Джулия Эбнер, сотрудник Института стратегического диалога. - Они, по сути, занялись ребрендингом и сделали ставку на социальные сети. Именно крайне правые политические силы активнее прочих взаимодействуют с молодежью".

Следует добавить, что не все представители правого спектра разделяют теорию "великого замещения". Так, глава "Национального объединения" Марин Ле Пен заявила, что та "слишком отдает теорией заговора". По ее мнению, массовый приток мигрантов в Европу объясняется, скорее, интересами крупного бизнеса, стремящегося сэкономить на рабочей силе, чем злой волей правящих элит.