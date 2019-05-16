Новая политическая сила Польши

Польша — одна из самых консервативных католических стран Европы. Критики говорят, что партия власти "Право и справедливость" уводит Польшу все дальше вправо.

Но в консервативной Польше появилась новая сила — бывший мэр польского города Слупска и открытый гомосексуал Роберт Бедронь. Его партнер Кшиштоф Сьмишек — тоже политик. Корреспондент Euronews Винсент Макавини встретился с ними в ходе предвыборной кампании. В этом году Бедронь основал собственную партию "Весна". По данным соцопросов, накануне выборов в Европарламент она входит в тройку лидеров.

Девиз этой левой партии — "Наконец-то перемены". 42-летнего политика сравнивают с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Сторонники Бедроня верят, что новая партия сможет остановить рост правового популизма в стране.

"Я думаю, что он прирожденный лидер, у него есть характер, он не боится публичных выступлений, он поднимает такие темы, о которых другие боятся говорить, например, вопрос церкви. Думаю, что он может изменить страну к лучшему. Равные права для всех в нашей стране не соблюдаются, права есть только у тех, кому их дает власть, поэтому можно сказать прав женщин, прав ЛГБТ в этой стране просто не существует".

"Оба кандидаты потрясающие. У них есть подход к людям и они находят время поговорить с каждым. Партия "Право и справедливость" никогда такого не делала, не встречалась с людьми там, где они живут".

В должности мэра Слупска Бедронь был известен тем, что встречался с жителями города на красном диване, выставленном на улице.

В расписании политика не нашлось времени, чтобы поговорить с нами на надувном красном диване Euronews, поэтому съемочная группа отправились с ним в предвыборную поездку.

Винсент Макавини, Euronews: "Вы основали новую партию под названием "Весна". Почему выбрали такое название и почему вы решили сначала принять участие в европейских выборах"?

Кшиштоф Сьмишек, кандидат от партии "Весна": "Польше, как и всей Европе, нужен глоток свежего воздуха, свежая сила и партия. "Весна" может это дать. Мы думаем, что сегодня на Европу напали популисты, это происходит в Польше, в Венгрии, в Италии, в Румынии, в Греции. И мы этому противостоим. Наша партия — ответ движению популистов. Нам нужно укреплять Европу, нам нужна объединенная Европа. Европа, которая заботится о людях, о каждом из нас, и все это есть в нашей программе".

Роберт Бедронь, лидер партии "Весна": "Вы несете людям европейские новости, а мы — европейскую весну. Это самый простой ответ. Мы несем оригинальность, оптимизм, надежду на будущее, прогрессивные идеи для Европы и для Польши. Наступило время перемен. До того, как мы основали партию, все соцопросы в Польше говорили о том, что в ближайшие годы у власти будут находится прав, но сегодня появилась надежда на то, что мы можем переломить эту тенденцию".

Винсент Макавини, Euronews: "Вы были мэром небольшого города, стали лидером нового политического движения, в США тоже есть кандидат, открытый гомосексуал, который хочет стать президентом — мэр Пит Буттиджич. Вы могли принять участие в президентской кампании в Польше?"

Роберт Бедронь, лидер партии "Весна": "Посмотрим, сейчас я веду свою партию в европейский парламент, потом мы попробуем пройти в парламент Польши, а затем уже разберемся, что из этого получится. Но нас теперь не остановить, наступило время перемен. Мы или воспользуемся этим моментом, или проиграем. Мы получим единую Европу или же страна и дальше будет идти в направлении России и Республики Беларусь, в восточном направлении. Это решающий момент цивилизационного развития".

Некоторые критики полагают, что у партии "Весна" небольшие шансы на победу в такой консервативной стране и что Бедронь — всего лишь медийная знаменитость.

Но один из ведущих социальных психологов страны уверен, что Бедронь готов стать лидером. Профессор Ягеллонского университета Збигнев Нэцки говорит: “У Роберта Бедроня есть все шансы победить, и не раз. Он ценный для страны политик, его взгляды несут пользу обществу и всем нам. Нужно воздержаться от односторонних оценок. Если человек говорит с мудростью, показывает положительные стороны социального сосуществования, то люди примут это во внимание и оценят по достоинству, не только сегодня или завтра, но и на выборах в будущем".

Текущая предвыборная кампания входит в завершающую стадию и партия "Весна" отправляется в путь, чтобы успеть найти новых сторонников.