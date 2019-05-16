Арестован лидер баскских террористов

Один из самых разыскиваемых Интерполом преступников. 17 лет в бегах. Бывший лидер баскской террористической организации ЭТА 68-летний Хосе Антонио Уррутикоэчеа, известный по кличке "Йосу Тернера", задержан в альпийском городке Саланш в ходе совместной операции испанской Гражданской гвардии и французских спецслужб.

Созданная в 1959 году леворадикальная организация ЭТА выступала за независимость Страны басков - региона на севере Испании и юго-западе Франции. В результате совершенных ее членами терактов погибли более чем 800 человек.

Испанское правосудие требует, чтобы Тернера судили за преступления против человечности. Во Франции его заочно приговорили к восьми годам заключения за руководство террористической организацией.

"Во Франции ему предъявлены обвинения. В то же время, испанские власти намерены задействовать механизм европейского ордера на арест. Это сделает Национальный верховный суд", - заявил глава МВД Испании Фернандо Гранде-Марласка.

Испанские правоохранители разыскивали Тернера с 2002 года по делу о нападении в 1987 году на полицейскую казарму в Сарагосе. Тогда в результате теракта погибли одиннадцать человек, в том числе несовершеннолетние.