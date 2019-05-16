"Призыв Крайстчёрча" услышан

Положить конец распространению террористического контента в Интернете договорились главы государств, цифровых компаний и международных организаций на саммите «Призыв Крайстчёрча», прошедшем в Париже.
В ходе встречи, состоявшейся по инициативе президента Франции и премьера Новой Зеландии, стороны одобрили пакет мер по борьбе с пропагандой терроризма в Сети.
На «призыв Крастчёрча» октликнулись такие технологические гиганты, как Microsoft, Google и Amazon. Представители Facebook пообещали блокировать пользователей, нарушающих правила размещения видео, чтобы предотвратить повторение случившегося в марте - теракт в мечетях в новозеландском городе нападавший транслировал в прямом эфире в соцсетях.
Помимо государств-организаторов саммита, пакет мер одобрил целый ряд стран, а также Еврокомиссия. Соединённые Штаты заявили, что поддерживают инициативу, но присоединиться к ней отказались.