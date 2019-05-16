Калифорнийские пожары: кто виноват?

Власти США нашли ответственных за прошлогодние калифорнийские пожары, которые стали самыми смертоносными и разрушительными в истории американского штата.

В Управлении лесного хозяйства и пожарной охраны Калифорнии заявили: «в ходе тщательного и длительного расследования было установлено, что возгорание началось в районе города Пулги (на севере Калифорнии) из-за неполадок в работе местной линий электропередачи».

Оборудование принадлежит крупной энергетической компании Pacific Gas and Electric Co, которую в подобном обвиняют не впервые. Против неё подано свыше тысячи судебных исков.

В руководстве PG&E отметили, что пока не ознакомились с отчётом, но с выводами расследования согласились.

Пожар вспыхнул 8 ноября. Из-за высоких температур и засухи огонь, подгоняемый сильным ветром, распространялся крайне быстро. Он уничтожил свыше полумиллиона зданий и привёл к гибели 85 человек.