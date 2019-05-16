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Австрия

Государство займется беженцами

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 Мария Горковская 
Государство займется беженцами
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Просителями убежища в Австрии займется государство напрямую. Депутаты нижней палаты парламента поддержали национализацию рынка услуг для беженцев. С 2020 года первичный прием мигрантов перейдет в ведение госучреждений. С 2021-го за юридическими консультациями и переводом приезжим также придется обращаться в новое федеральное агентство. До сих пор эти функции выполняли частные неправительственные организации.

Коалиционное правительство рассчитывает таким образом положить конец бизнес-схемам, позволяющим зарабатывать на беженцах. Независимость процессов предоставления убежища под угрозой, бьют тревогу НПО.

 

 

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