Государство займется беженцами

Просителями убежища в Австрии займется государство напрямую. Депутаты нижней палаты парламента поддержали национализацию рынка услуг для беженцев. С 2020 года первичный прием мигрантов перейдет в ведение госучреждений. С 2021-го за юридическими консультациями и переводом приезжим также придется обращаться в новое федеральное агентство. До сих пор эти функции выполняли частные неправительственные организации.
Коалиционное правительство рассчитывает таким образом положить конец бизнес-схемам, позволяющим зарабатывать на беженцах. Независимость процессов предоставления убежища под угрозой, бьют тревогу НПО.