Пожары в РФ: аист не покидает гнездо

Эти уникальные кадры зарегистрировала камера виденаблюдения, установленная в Приамурье над гнездом занесенного в Красную книгу дальневосточного аиста. Пожары в Амурской области, из-за которых в регионе был введен режим ЧС, добрались до вышки линии электропередачи, на которой самка аиста свила гнездо и высиживала птенцов. Несмотря на опасность, птица так и не покинула жилище. Эпизод был снят 28 апреля. К тринадцатому мая на свет появились пять аистят.

За последние трое суток лесопожарные формирования потушили в регионах России свыше 300 возгораний в лесах, сократив их площадь до 16,6 тыс. гектаров.

Самые крупные пожары из действующих в настоящее время зарегистрированы в Забайкальском крае, в Курганской и Иркутской областях. На сравнительно небольших площадях стихия бушует в Хабаровском крае, на территории Республики Башкортостан, в Красноярском крае, в Свердловской области и в ряде других регионов. К тушению огня привлечены свыше двух тысяч человек, 488 единиц техники.