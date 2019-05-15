"Брексит": жесткая дискуссия в Палате общин

"Брексит", отставка, повторный референдум.... На эти непростые вопросы пришлось отвечать британскому премьер-министру Терезе Мэй в Палате общин. Мэй появилась перед депутатами впервые с момента объявления о том, что четвертое по счету голосование по законопроекту к соглашению об условиях "брексита" состоится в начале июня. Критика в адрес Мэй звучит со всех сторон.

Тангам Деббонер, депутат от лейбористов: "Мы проголосовали против сделки предложенной Мэй, и выступили против "брексита" без сделки. По веским причинам. Но ничего не сдвинулось с места... А времени нет... Признает ли министр, поражение, или поинтересуется мнением народа?"

Тереза Мэй премьер-министр Великобритании: "Я полагаю, что избирателям на референдуме в 2016 году был дан выбор относительно того, должны ли мы остаться в Европейском Союзе. Они проголосовали, озвучили свое решение. И я считаю, что сейчас правительство, и не только это правительство, но и Палата общин, должны это решение уважать".

Евроскептики в рядах консерваторов заявляют, что не намерены поддерживать план премьера, считая, что она идет на слишком серьезные уступки Брюсселю, а так же готова согласиться на некоторые требования оппозиции.

Питер Боун, депутат от консерваторов : "Избиратели теряют доверие к премьер-министру и хотят, чтобы она ушла в отставку до Европейских выборов".

Тереза Мэй, премьер-министр Великобритании: "Правительство намерено осуществить "брексит" и работает над этим. К сожалению, вопрос в Палате общин... Если бы в здесь проголосовали (за сделку) в том числе большинство консерваторов, мы бы уже давно покинули Европейский Союз".

В настоящее время кабинет Мэй ведет переговоры с оппозиционной Лейбористской партией, чтобы заручиться поддержкой большинства членов Палаты общин и утвердить соглашение по "брекситу". Выйти из сообщества Великобритания должна была 29 марта. Но Палата общин неоднократно отвергала план премьера по условиям сделки с Брюсселем и дата "брексита" переносилась на более поздний срок. Теперь речь идет о 31 октября.