Военные и оппозиция в Судане договорились о переходном периоде

Военный переходный совет Судана и представители альянса «За свободу и перемены» договорились о продолжительности переходного периода и о порядке управления страной в это время. О соглашении между военными и оппозиционными силами объявил член Совета Ясир Аль-Атта:

«Была достигнута договорённость о том, что переходный период должен длиться три года. Первые шесть месяцев будут посвящены подписанию мирных соглашений, необходимых для прекращения войны в нашей стране».

По соглашению с Военным советом, в переходный период в Судане будет сформирован парламент, две трети мест в котором должны достаться депутатам от альянса «За свободу и перемены». Задача этого законодательного органа — подготовить Конституцию, провести новые выборы и обеспечить тем самым переход власти после отстранения президента Омара аль-Башира, который был главой государства три десятилетия.