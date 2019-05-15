Предвыборное путешествие: Брно

Винсент МакАвини, корреспондент Euronews: "Мы едем из Австрии в Чешскую Республику. Один из главных вопросов, который интересует местных избирателей, касается затрат на инфраструктуру. Должен признаться, дороги здесь в довольно плачевном состоянии. При этом, повсюду ведутся ремонтные работы".
Лешек Каблак, корреспондент Euronews: "Ты прав. С 2000 года чехи построили всего 300 км новых дорог. Для сравнения, венгры за тот же период построили в пять раз больше. В прошлом году в Чехии появилось лишь 4 км дорог. Это очень мало".
Винсент МакАвини: "В чем причина? Ведь национальная экономика и торговля напрямую зависят от развитой инфраструктуры. Обычно Евросоюз оказывает неплохую поддержку таким проектам. Что здесь пошло не так?"
Лешек Каблак: "Чешские специалисты и неправительственные организации утверждают, что всему виной бюрократия. Новых дорог приходится ждать очень долго. На строительство автомагистралей уходит по 13 лет - немалый срок".
Винсент МакАвини: "В прошлом году здесь появилось 4 км дорог, а ведь для достижения цели, намеченной властями на 2050 год, чехи должны строить по 25 км в год. Послушаем, что скажут об этом избиратели".
Мы остановились в Брно - втором по величине городе Чешской республики. На одной из центральных площадей и будет ждать местных жителей наш красный диван. Решения каких вопросов они ждут от Евросоюза в первую очередь?
Мнения разделились. Но в своем недовольстве по поводу строительства дорог чехи едины.
Неподалеку от нашего дивана в самом разгаре предвыборная кампания. Похоже, к дорожному вопросу местным политикам, стремящимся в Европарламент, надо отнестись со всей серьезностью.