Алжир: "Уступите место молодым!"

Несмотря на внушительное полицейское присутствие решимость алжирских студентов не снижается - они продолжают каждый вторник выходить на улицы столицы на массовые манифестации протеста с требованием полной смены власти в стране.

В Тинеркуке акция переросла в столкновения протестующих с полицейскими. По сообщениям государственных СМИ, пострадали более 20 представителей правоохранительных органов. Демонстранты заблокировали доступ к местным правительственным учреждениям, грабили и поджигали здания. Протестующие требуют заменить властную верхушку, которая, несмотря на отставку 2 апреля президента Абдельазиза Бутефлики, по-прежнему тесно связана с ним и бывшим правящим кланом.

"Тот, кто заявляет, что борется с коррупцией старого режима, должен для начала сам иметь чистые руки", - говорит этот молодой человек.

"Алжирский народ решил, что с этой старой системой не будет настоящего голосования. Мы хотим видеть молодежь! Уступите место молодым!", - говорит этот мужчина.

Наблюдатели отмечают, что чистка в разных эшелонах власти, которую ведут военные, приносит свои плоды. Однако, по-мнению алжирцев, время для выборов еще не пришло. Для начала они призывают к уходу временного президента, ранее близкого к Бутефлике, и последующему осуществлению переходного процесса.

Али Бенфлис, бывший премьер-министр Алжира: "Я попросил, чтобы армия выполняла роль живой силы нации, как, например, профсоюзы, как политические деятели, как политические партии, как гражданские представители этой революции. Это народная сила - она должна сопровождать, помогать, способствовать разрешению алжирского кризиса".

В эту пятницу миллионы алжирцев, несмотря на давление со стороны военных, несмотря на Рамадан и жару, снова планируют выйти на улицы городов страны в надежде окончательно перевернуть страницу старого режима.