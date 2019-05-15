Кремль призывает США улучшить отношения с Россией

Москва и Вашингтон далеки от взаимопонимания по многим вопросам, хотя и стремятся улучшить свои двусторонние отношения. С такими заявлениями по итогами переговоров в Сочи выступили глава российского МИДа Сергей Лавров и Госсекретарь США Майкл Помпео.
Разногласия проявились при обсуждении многих вопросов, в частности, об Украине, об Иране и о деле о российском вмешательстве в американские выборы. Лавров, тем не менее, призвал США к сотрудничеству.
В ходе визита в Сочи Помпео встретился с российским президентом Владимиром Путиным. В Кремле отметили, что прорыва не увидели, но ощутили, цитата, «деловой настрой с американской стороны».