Кремль призывает США улучшить отношения с Россией

Москва и Вашингтон далеки от взаимопонимания по многим вопросам, хотя и стремятся улучшить свои двусторонние отношения. С такими заявлениями по итогами переговоров в Сочи выступили глава российского МИДа Сергей Лавров и Госсекретарь США Майкл Помпео.

У нас есть разногласия по Венесуэле. Я призвал российского коллегу поддержать народ Венесуэлы, который возвращает в свою страну демократию. Соединённые Штаты и ещё более 50 государств согласились с тем, что Николасу Мадуро пора уйти. От него у народа Венесуэлы одни несчастья. Майкл Помпео госсекретарь США

Разногласия проявились при обсуждении многих вопросов, в частности, об Украине, об Иране и о деле о российском вмешательстве в американские выборы. Лавров, тем не менее, призвал США к сотрудничеству.

Поскольку речь идёт о двух крупнейших ядерных державах, напряжённость между Россией и Соединёнными Штатами неизбежно негативно влияет на общую ситуацию в мире, поэтому мы с Майком Помпео сошлись на том, что нужно постараться предпринять практические шаги по исправлению этой сложившейся ситуации. Россия заинтересована в нормализации нашего диалога. Сергей Лавров глава МИД России

В ходе визита в Сочи Помпео встретился с российским президентом Владимиром Путиным. В Кремле отметили, что прорыва не увидели, но ощутили, цитата, «деловой настрой с американской стороны».