Корсику засыпало снегом

Пейзажи, которые скорее ожидаешь увидеть в январе или феврале. И уж точно не на Корсике. Жителей острова в среду ждала очень необычная картина за окном. В то время как над большей частью Франции светит солнце, на Корсике прошел мощный снегопад. Особенно сложная ситуация – в горных районах.

На острове был введен желтый режим опасности, столбик термометра не поднимается выше 10 градусов. По данным французских метеорологов, в разных районах острова были побиты многолетние температурные рекорды.

Зима вернулась и в Хорватию. Эти кадры были сняты на горе Слэме недалеко от Загреба. В ряде других регионов режим чрезвычайного положения введен из-за наводнений. Но синоптики дают оптимистичные прогнозы: погода начнет меняться в лучшую сторону уже в четверг.