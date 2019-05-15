Открылся 72-ой Каннский кинофестиваль.

Кинопраздник на Лазурном берегу. Во вторник открылся 72-ой Каннский фестиваль. На церемонии собрались режиссеры, актеры и сценаристы почти из 40 стран, в том числе из России. По красной дорожке прошли Билл Мюррей, Джулиана Мур, Виржини Ледуайен, Ева Лонгория, Селена Гомес. Ведущими церемонии в этом году стали Хавьер Бардем и Шарлотта Генсбур.

Шарлотта Генсбур и Хавьер Бардем REUTERS/Eric Gaillard

Фестиваль продлится почти две недели. За это время жюри предстоит оценить 21 картину. Впервые в истории Каннского кинофорума жюри возглавил режиссер из Латинской Америки - мексиканец Алехандро Гонсалес Иньярриту, снявший фильмы "Бёрдман" и "Выживший". Среди режиссеров, чьи картины поборются за главную награду, - Педро Альмадовар, Квентин Тарантино и Джим Джармуш.

Честь открыть программу выпала на этот раз Джармушу и его новому фильму "Мертвые не умирают". В комедии о зомби снялись звезды первой величины - Билл Мюррей, Стив Бушеми, Тильда Суинтон и Игги Поп.

В программе "Особый взгляд" представлены две российские ленты – "Дылда" Кантемира Балагова и "Однажды в Трубчевске" Ларисы Садиловой.