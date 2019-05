Евровидение: шансы на победу (для всех участников)

Финал 64-го конкурса "Евровидение" пройдет в субботу, 18 мая, в Тель-Авиве, Израиль, а полуфиналы - во вторник, 14 и четверг, 16 мая.

Из 41 страны-участницы песенного конкурса фаворитом на данный момент остаётся представитель Нидерландов: его шансы на победу оцениваются букмекерскими конторами с перевесом в 2/1. Если прогнозы верны, Дункан Лоуренс станет пятым голландцем, который (с композицией Arcade) принесёт своей стране победу на "Евровидении". Последний раз страна выигрывала конкурс в 1975 году.

Второй фаворит на корону в этом году, по оценкам букмекеров, - Россия.

В этом году многим показалось спорным место проведения ежегодного конкурса: отдельные музыканты настоятельно призывали участников конкурса бойкотировать мероприятие в связи с израильской оккупацией Западного берега реки Иордан и строительства поселений на этой территории. Другие участники "Евровидения" и его фанаты видят в музыкальном форуме, прежде всего, возможность для стран представить своих поп-исполнителей.

С профилем каждой страны-участницы "Евровидения" вы можете ознакомиться ниже. Мы приводим некоторые подробности об исполнителе, видео представленной на конкурсе в этом году композиции, вероятность каждого стать победителем и то, как публика принимает поп-певца.

Шансы на победу приводятся в соответствии прогнозам букмекеров и могут изменяться.

Австралия

Исполнитель: Кейт Миллер-Хайдке, соавтор музыки и текстов для театральной адаптации австралийской трагикомедии "Свадьба Мюриэль", - мюзикл, в которой естественно не могли не включить пару песен звёзд "Евровидения", шведского квартета Abba.

Песня: Zero Gravity "Нулевая гравитация"

Шансы: 9% шанс выиграть

Как принимает публика: Кейт стала победительницей программы, организованной впервые в 2018 г. специально для отбора на "Евровидение-2019". В теле-шоу "Австралия решает" она набрала максимальное количество очков как у зрителей, так и у жюри.

Греция

Исполнитель: Katerine Duska часто называют "греческой Эми Уайнхаус". Эта греко-канадская поп-певица из Афин получила известность благодаря её кавер-версии Do I Wanna Know, хита Arctic Monkeys.

Песня: Better Love "Любовь получше"

Шансы: 1% шанс выиграть

Как принимает публика: Дуска была очень тепло принята блогерами после первых репетиций в Тель-Авиве, хотя легенда Pink Floyd Роджер Уотерс лично попросил её не участвовать в конкурсе (из-за конфликта на Ближнем Востоке).

Венгрия

Исполнитель: Йоси Папай направляется на "Евровидение" уже во второй раз, в прошлый раз он финишировал 8-м в 2017 году.

Песня: Az én apám "Мой папа"

Шансы: Менее 1%

Как принимает публика: Профессиональное жюри и публика проголосовали за эту песню на национальном конкурсе.

Израиль

Исполнитель: Коби Марими, актер, начал карьеру певца совсем недавно. Он стал победителем шестого сезона Израильского теле-конкурса "Восходящая звезда", что дало ему право представлять страну на "Евровидении-2019".

Песня: Home "Дом родной"

Шансы: Менее 1%

Как принимает публика: Марими завоевал свое место на Евровидении благодаря поп-музыкальному шоу "Восходящая звезда", так что можно с уверенностью сказать: со своим шлягером он стал для публики чем-то вроде национального любимца. Его песня Home, однако, получила неоднозначные отзывы. В ответ на критику, прошлогодняя победительница "Евровидения" Нетта выступила в поддержку певца в социальных сетях, напомнив, что у неё был похожий опыт с её песней Toy, которая в результате победила на конкурсе в Португалии.

Албания

Исполнитель: Джонида Малики - не только поёт, она также работает ведущей на албанском телевидении.

Песня: Ktheju tokés "Возвращение на землю"

Шансы: 1% шанс выиграть

Как принимает публика: После первых репетиций в Тель-Авиве блогеры "Евровидения" заговорили о том, что у Малики один из лучших голосов в конкурсе. Однако на репетиции возникли технические проблемы, так что надо надеяться, её команде удастся их решить в полуфинале.

Армения

Исполнитель: Србук, звезда ТВ-шоу "Икс-фактор" в Армении и "Голос" на Украине. Певица пользуется огромной популярностью в Армении, постоянно мелькает на фестивалях музыки и различных публичных мероприятиях.

Песня: Walking Out "Выходя"

Шансы: 1%

Как принимает публика: Рецензенты говорят, что у Србук - мощный голос, но в то же время песня, представленная на конкурс, получила неоднозначные отзывы.

Австрия

Исполнитель: PAENDA - её стиль представляет собой смесь электроники, хип-хопа, поп-музыки и техно.

Песня: Limits "Пределы"

Шансы: Менее 1%

Как принимает публика: По словам рецензентов, песня, написанная PAENDA, хорошо сочетается с её манерой исполнения. Но критики считают, что в тексте композиции не хватает динамики.

Азербайджан

Исполнитель: Чингиз родился в Москве и переехал в Азербайджан, когда ему было шесть лет. Певец выиграл азербайджанскую версию ТВ-шоу Pop Idol и принял участие в программе "Голос" на Украине.

Песня: Truth "Правда"

Шансы: 5%

Как принимает публика: Чингиз получил очень высокую поддержку жюри и зрителей шоу, которое позволило ему участвовать в "Евровидении" в этом году.

Республика Беларусь

Исполнитель: ZENA, звезда социальных сетей, у неё более 100.000 подписчиков на Instagram и более чем 15 миллионов просмотров на YouTube. Она стала финалисткой Детского конкурса "Евровидения" в 2015 году в Минске и заняла третье место в 2016 году.

Песня: Like It "Мне нравится"

Шансы: Менее 1%

Как принимает публика: тот факт, что ZENA неплохо танцует во время исполнения своего номера, а не только поёт, привлёк на её сторону много поклонников, по крайней мере на домашней сцене.

Бельгия

Исполнитель: Элиот, которому всего 18 лет, стал музыкальным открытием в ходе 7 сезона бельгийской версии ТВ-шоу "Голос". Очень похожий на Morrissey, Элиот говорит, что больше всего любит английский поп и меланхоличные "медляки".

Песня: Wake Up "Проснись"

Шансы: 1%

Как принимает публика: Элиот говорит, что его песня "Проснись" - это призыв к молодым людям объединиться ради лучшего мира. Рецензенты вняли его призыву, назвав песню и содержательной, и хорошо запоминающейся.

Хорватия

Исполнитель: Роко, которому только что исполнилось 19, начал свою карьеру в раннем возрасте, участвуя в ТВ-шоу Got Talent в Хорватии (в российском формате - "Минута славы").

Песня: The Dream "Мечта"

Шансы: Менее 1%

Как принимает публика: Возможно, песню не все воспримут однозначно, но рецензенты согласны в одном: Роко поёт отлично.

Кипр

Исполнитель: Тамта родилась и выросла в Грузии, в Грецию переехала в возрасте 22 лет. Впервые она стала популярной участницей шоу "Супер-идол" в 2004 году. К 2014 году она была уже на месте судьи в грузинской версии ТВ-шоу "Иск-фактор", а в 2016 году судействовала в греческом "Иск-факторе". Всё это сделало её широко известной в обеих странах.

Песня: Replay "¨[Любовь] На повторе"

Шансы: 1%

Как принимает публика: Песня для вечеринки, так оценивают её композицию в соцсетях. Она идеально подходит для мультикультурной тусовки в Тель-Авиве.

Чешская Республика

Исполнитель: Lake Malawi ("Озеро Малави") группа, играющая инди-поп и основанная гитаристом и вокалистом Альбертом Черным в 2013 году. Название было вдохновлено композицией Bon Iver, что только укрепило их авторитет в кругах инди.

Песня: Friend of a Friend "Друг друга"

Шансы: 1%

Как принимает публика: Безупречное исполнение на репетициях заставило рецензентов предсказать, что группа хорошо справится с поставленной задачей.

Дания

Исполнитель: Леонора, женщина с большим талантом. Трижды побеждала на чемпионате Дании по фигурному катанию, участвовала в юниорском ЧМ и Чемпионате Северных стран. Она споет песню "Любовь навсегда" на четырех языках.

Песня: Love Is Forever "Любовь навсегда".

Шансы: 1%

Как принимает публика: Зрители отметили, что песня симпатичная, с приятным настроением и позитивным месседжем, но недостаточно запоминающаяся.

Эстония

Исполнитель: Виктор Крон, на самом деле - музыкант из Швеции, но в настоящее время живет в Эстонии. Он говорит, что надеется, что его приёмная страна будет им гордиться.

Песня: Storm "Шторм"

Шансы: Менее 1%

Как принимает публика: Крон считает, что у композиция "Шторм" открыта для индивидуальной интерпретации со стороны публики, но говорит, что на самом деле песня - о том, как "преодолеть невзгоды и не забывать о том, что всё плохое в жизни в конце концов проходит". Рецензенты, похоже, согласны с тем, что по смыслу композиция имеет более глубокое значение, чем можно было бы предположить по её лёгкой музыкальной форме.

Финляндия

Исполнитель: Darude (Дарудэ), один из самых успешных современных финских исполнителей и автор международного мегахита Sandstorm (2000 года), выступит в тандеме с певцом и актером Себастьяном Рейманом.

Песня: Look Away "Отвернись"

Шансы: Менее 1%

Как принимает публика: Этот сценический тандем, наделённый многими талантами, был очень хорошо принят финской аудиторией.

Франция

Исполнитель: Биляль Хассани

Песня: Roi "Король"

Шансы: 6%

Как принимает публика: 19-летний Биляль уже стал онлайн-звездой с огромным сообществом подписчиков и последователей и миллионами просмотров песен на YouTube. Но с тех пор, как его отобрали для участия в "Евровидении", он стал жертвой киберпреследований из-за своей нетрадиционной сексуальной ориентации, париков и макияжа, а также марокканского происхождения. Но Биляль говорит, что единственное, что его пугает, это петь перед аудиторией в 200 миллионов зрителей.

Северная Македония

Исполнитель: Тамара Тодевска, одна из самых продаваемых артисток в своей стране, говорит, что посвятит свою песню "Горжусь" своим двум детям.

Песня: Proud "Горжусь"

Шансы: 1%

Как принимает публика: И песня, и сценический образ Тодовской получили отличные отзывы зрителей.

Германия

Исполнитель: Дуэт S!sters состоит из Карлотты Труман и Лауриты Кестель, которые на самом деле никакие не сёстры.

Песня: Sister "Сестра"

Шансы: Менее 1%

Как принимает публика: Жюри и публика проголосовали за песню во время национального конкурсного отбора, чтобы позволило дуэту представить Германию в Тель-Авиве. Однако отзывы от зрителей были неоднозначные. Одни говорят, что это вообще не "песня для Евровидения", в то время как других очень тронул и понравился месседж о близкой женской дружбе.

Грузия

Исполнитель: Ото Немсадзе, выигравший в этом году грузинскую версию шоу Pop Idol.

Песня: Keep on Going "Продолжай идти" (на грузинском языке)

Шансы: Менее 1%

Как принимает публика: несомненно мощная композиция для грузинской аудитории, но совершенно не обязательно привлекательная песня для международных фанатов "Евровидения".

Исландия

Исполнитель: "Хатари" - техно-дистопический перформанс с элементами БДСМ. Группа основана в 2015 году в Рейкьявике. Это амбициозная команда музыкантов, которые заявили, что участвуют в "Евровидении", чтобы побороть капитализм.

Песня: Hatrið Mun sigra "Ненависть возобладает"

Шансы: 4%

Как принимает публика: Уже сейчас нетрудно догадаться, что ребята из "Хатари" преподнесут одно из самых экстремальных представлений не только "Евровидения" этого года, но и за всю его историю.

Ирландия

Исполнитель: Сара МакТернан

Песня: 22

Шансы: Менее 1%

Как принимает публика: Зрителям понравилась эта запоминающаяся, позитивная песня и выступление МакТернан, но, судя по всему, шансов у нее мало.

Италия

Исполнитель: Мамуд (настоящее имя - Алессандро Махмуд) родился в Милане в итальяно-египетской семье и победил на престижном фестивале в Сан-Ремо, исполнив песню, с которой приехал и в Тель-Авив.

Песня: Soldi "Деньги"

Шансы: 4%

Как принимает публика: После Сан-Ремо трек сразу же стал мегахитом в Италии, возглавив чарты.

Латвия

Исполнитель: "Карусель", группа, основанная в 2015 году.

Песня: That Night "В ту ночь"

Шансы: Менее 1%

Как принимает публика: По словам блогеров, красивой мелодии и отличных текстов может быть недостаточно для того, чтобы Латвия попала в финал этого года.

Литва

Исполнитель: Юрий Векленко, который приобрёл известность благодаря ряду литовских телешоу. Он не в первый раз на конкурсе "Евровидение": уже дважды он выступал в качестве бэк-вокалиста.

Песня: Run with The Lions "Беги со львами"

Шансы: Менее 1%

Как принимает публика: Сингл Run With The Lions завоевал самые высокие оценки как у жюри, так и у зрителей общенационального конкурса в Литве.

Мальта

Исполнитель: Микела, которой только недавно исполнилось 18 лет, выступает в широком спектре жанров - от поп-музыки до кантри и соул.

Песня: Chameleon "Хамелеон"

Шансы: 3%

Как принимает публика: Красочный спектакль, который Мальта готовит для зрителей "Евровидения" в этом году, скорее всего, привлечет внимание аудиории.

Молдова

Исполнитель: Анна Одобеску, которая ранее выступала с джазовым оркестром, прежде чем стать вокальным педагогом.

Песня: Stay "Останься"

Шансы: Менее 1%

Как принимает публика: Выступление Одобеску получает хорошие отзывы от поклонников "Евровидения" и блогеров, однако сама песня не считается такой уж сильной.

Черногория

Исполнитель: D mol (или "Ре-минор") - это молодая черногорская музыкальная группа, созданная в частной музыкальной школе. Их наставник Даниэль Алибабич - бывший участник группы No Name и песенного конкурса "Евровидение-2005" в Киеве.

Песня: Heaven "Небеса"

Шансы: Менее 1%

Как принимает публика: Песня, похоже, не произвела большого впечатления на аудиторию и букмекеров.

Нидерланды

Исполнитель: Дункан Лоуренс, выигравший шоу талантов в 16 лет, после чего получил возможность записать свое первое демо.

Песня: Arcade "Аркада"

Шансы: 28%

Как принимает публика: Любимчик букмекеров, которые прочат ему победу.

Норвегия

Исполнитель: Группа KEiiNO была основана в 2018 году специально для участия в конкурсе на право представлять Норвегию на "Евровидении" и состоит из саамского поэта-песенника и рэпера Фреда Бульё, а также норвежских вокалистов Александры Ротан и Тома Хьюго.

Песня: Spirit in the Sky "Дух в небе"

Шансы: 1%

Как принимает публика: "Дух в небе" воспарил на вершину норвежских чартов.

Польша

Исполнитель: Слава Тулии началась в 2017 году, когда Depeche Mode опубликовала фольклорную кавер-версию хита 1990-х Enjoy the Silence на своей официальной фан-странице. Группа поет в уникальном стиле фольклорном стиле śpiewokrzyk, что примерно означает "кричащее пение".

Песня: Pali się "Огонь любви"

Шансы: Менее 1%

Как принимает публика: Зрители сходят с ума от Тулии и их "кричалок".

Португалия

Исполнитель: Конан Осирис - многосторонне образованный певец, танцор, автор песен, композитор и продюсер.

Песня: Telemóveis "Мобильный телефон"

Шансы: 1%

Как принимает публика: Telemóveis выиграл конкурс на родине исполнителя с максимальным количеством баллов как от жюри, так и от зрителей.

Румыния

Исполнитель: Эстер Пиони изучала джаз в Бухаресте. Она сочиняет музыку как для сцены мейнстрим, так и для андерграунда, а также известна своими кавер-версиями. Её первый сингл Sub aripa ta получил 16 миллионов просмотров на YouTube.

Песня: On a Sunday "В обычное воскресенье"

Шансы: Менее 1%

Как принимает публика: Пиони с большим классом рассказывает печальную историю любви, и аудитория "Евровидения", возможно, поделится с ней любовью в большей мере, чем букмекеры.

Россия

Исполнитель: Сергей Лазарев, который будет представлять Россию во второй раз, свою музыкальную карьеру начал ещё в детстве, а позже вместе с другом Владом Топаловым создал популярный дуэт под названием "Смэш". Лазарев занял третье место на Евровидении 2016 в Стокгольме.

Песня: Scream "Крик"

Шансы: 8%

Как принимает публика: Блогеры говорят, что в этом году Сергей подготовил весьма современное шоу и отличную сценическую постановку. К тому же песня была тепло воспринята журналистами, наблюдавшими за репетициями в Тель-Авиве.

Сан-Марино

Исполнитель: Серхат, турецкого происхождения, певец, автор песен, музыкальный и телевизионный продюсер и ведущий. На "Евровидении" он уже во второй раз со свежей песней, написанной в этом году.

Песня: Say Na Na Na "Скажи На На На"

Шансы: Менее 1%

Как принимает публика: Песня получила очень смешанные отзывы, но после выхода нового альбома Серхата в Швеции, Германии, Бельгии и Франции, он стал знакомым лицом для многих фанов.

Сербия

Исполнитель: Невена Божович, занявшая третье место на конкурсе песни "Евровидение-2007" среди юниоров и певшая с группой Moje 3, представляла Сербию на конкурсе в 2013 году. Невена также входила в состав жюри сербского национального финала конкурса на право участия в "Евровидении-2015".

Песня: Круна "Корона"

Шансы: Менее 1%

Как принимает публика: Её уверенный голос сыскал любовь у многих поклонников, даже если букмекеры не верят в её победу.

Словения

Исполнитель: Зала Краля и Гашпер Шантл - как уже случалось на песенных конкурсах, они партнёры и на сцене, и в жизни, а впервые они познакомились на Instagram.

Песня: Sebi "Себя"

Шансы: 1%

Как принимает публика: Их композиция получила смешанные оценки, но в целом рецензенты считают, что пара симпатичная.

Испания

Исполнитель: Мики, фронтмен молодёжной кавер-группы, состоящей из его лучших школьных друзей.

Песня: La Venda "Повязка"

Шансы: 1%

Как принимает публика: Вдохновляющая песня La Venda безусловно поднимет настроение аудитории "Евровидения". Однако критики считают, что она больше подходит для загородной фиесты, чем для международного конкурса.

Швеция

Исполнитель: Джон Лундвик представляет Швецию как певец, а также как автор песен и композитор, работавший, в том числе, над британской композицией, представленной в Тель-Авиве, "Больше, чем мы". Кроме всего прочего, он - бывший спринтер.

Песня: Too Late For Love "Слишком поздно для любви"

Шансы: 13%

Как принимает публика: Эта песня стала хитом №1 в Швеции и в настоящее время - одна из самых популярных композиций в эфире шведского радио. Когда в этом году участников конкурса спросили, какую песню они бы выбрали для исполнения, кроме своей собственной, - композиция Лундвика была популярным ответом.

Швейцария

Исполнитель: Лука Ханни, выигравший шоу талантов "Суперзвезда" на немецком телевидении. Он был первым не-немцем и самым молодым участником, когда-либо участвовавшим в этом ТВ-шоу.

Песня: She got Me "Она заставила меня"

Шансы: 4%

Как принимает публика: Что касается реакции аудитории, то можно предположить, что мы с большой долей вероятности увидим Швейцарию в финале этого года. Что в целом довольно необычно для Швейцарии.

Великобритания

Исполнитель: Майкл Райс известен британской публике как победитель первой серии развлекательного ТВ-шоу All Together Now в 2018 г. Ещё недавно он работал в ресторане быстрого питания McDonalds, но всегда мечтал стать певцом. Его карьера началась, когда видео, в котором он пел песню Years & Years ("Годы и годы"), стало вирусным. В настоящее время Райс работает над своим дебютным альбомом синглов.

Песня: Bigger Than Us "Больше чем мы"

Шансы: 1%

Как принимает публика: Талант Райса и его обаяние хорошо воспринимаются публикой. Но будет ли песня достаточно выделяться на фоне других шлягеров?