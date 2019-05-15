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Рабочие часы европейцев подсчитают

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 Мария Горковская 
Рабочие часы европейцев подсчитают
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Работодатели ЕС будут контролировать продолжительность трудового дня. Согласно решению Европейского суда в Люксембурге, отныне государства-члены обязаны требовать от компаний ежедневной четкой регистрации всех отработанных сотрудниками часов, а не только сверхурочных, как это было до сих пор.

Более половины из них не учитывало руководство филиала немецкого Deutsche Bank в Мадриде. Испанские профсоюзы и потребовали защитить права трудящихся сначала у национальной судебной инстанции, а затем - и у общесоюзной. Согласно европейскому законодательству, сотрудники не могут работать более 48 часов в неделю и должны отдыхать как минимум 11 часов каждые сутки.

Конфедерация профсоюзов Германии DGB предложила вести учет при помощью смартфонов и приложений.

В то же время, решение суда уже возмутило немецкую Ассоциацию работодателей BDA. Она назвала его "не соответствующим реалиям 21 века".

Впрочем, сделать его таковым обязаны отдельные страны-члены ЕС. В частности, в зависимости от конкретных отраслей или компаний. Именно им предстоит решить, как будут фиксироваться режим сотрудников, например, при удаленной работе, и будет ли записываться в сверхурочные отправка электронной почты или двухминутный телефонный звонок из дома коллегам.

 

 

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