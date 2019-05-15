"Брексит": новая попытка Терезы Мэй

Кабинет министров Британии намерен вновь выставить на суд депутатов Палаты общин проект соглашения о выходе Соединенного Королевства из ЕС.

Лейбористы уже успели заявить, что их лидер Джереми Корбин сомневается в способностях Мэй достичь компромисса и предложить парламентариям проголосовать за вариант, одобренный обеими партиями.

Тем не менее, о намерении премьер-министра сообщили после встречи с Корбиным, прошедшей в резиденции Мэй на Даунинг-стрит, беседа продолжалась около часа.

Наблюдатели указывают на то, что голосование, если состоится, то пройдет уже после выборов в Европарламент, исход которых для партии может оказаться далеко не блестящим.