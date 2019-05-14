Трамп уполномочен заявить

Ударом на удар: после того, как очередной раунд двусторонних переговоров по торговле между Пекином и Вашингтоном завершился безрезультатно и после взаимного повышения пошлин на импорт, по поводу нынешней эскалации высказался американский президент. В своем микроблоге он сообщил, что " Китаю не следует принимать ответных мер – станет только хуже".

Он добавил: "В данном случае я говорю не только об администрации Обамы, можно совершить и более дальний экскурс в историю, и вы обнаружите, что речь идет о шестистах миллиардах, четырехстах миллиардах долларов нашего с ними торгового дефицита ежегодно".

Менее года назад Вашингтон ввел 25% пошлины на китайский импорт, а в сентябре были вступили в действие дополнительные тарифы, с мая пошлины были вновь повышены.

Трамп сообщил, что "Америке нечего бояться, в отличие от них, у нас прекрасная экономическая ситуация. У нас дела идут в гору, со времени выборов многое изменилось".

Трамп заявил, что намерен встретится с Си Цзиньпином в следующем месяце, он ему пообещал сказать в лицо, что проигравшим из этого противостояния выйдет Пекин, а не Вашингтон.