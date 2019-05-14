Толпы нападают на мусульман

Новая вспышка насилия на Шри-Ланке. Второй день подряд толпы людей нападают на мечети и магазины, владельцы которых - мусульмане. В ходе столкновений на северо-западе острова один человек погиб. Полиция применила слезоточивый газ. В связи с беспорядками власти заблокировали Facebook и Whatsapp: споры в соцсетях нередко заканчиваются уличными потасовками.
В ночь с понедельника на вторник власти ввели на Шри-Ланке общенациональный комендантский час.
Обстановка на острове обострилась после серии взрывов в отелях и храмах в католическое пасхальное воскресенье 21 апреля. Жертвами терактов стали как минимум 250 человек.