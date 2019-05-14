«Обе стороны заинтересованы в диалоге»

И Россия, и США заинтересованы в возобновлении сотрудничества. Так заявили в российском МИДе по итогам сочинской встречи между Сергеем Лавровым и Майклом Помпео.

По словам самого российского министра, шансы на улучшение отношений появились после доклада комиссии Мюллера — которая расследовала предполагаемое вмешательство России в президентские выборы в США. Комиссия подтвердила вмешательство российских граждан, но не нашла свидетельств сговора официальных лиц.

Сергей Лавров, министр иностранных дел России:

«Россия заинтересована в нормализации нашего диалога, и мы убеждены, что это возможно, реально, если вести дело на основе взаимного уважения, взаимного учёта интересов. Мы согласились с важностью восстановить каналы общения. В последнее время эти каналы были заморожены, в том числе не в малой степени из-за волны безосновательных обвинений в наш адрес в попытках повлиять на исход американских выборов».

Глава американской дипломатии, так или иначе, предостерёг Москву от вмешательства в грядущие президентские выборы, намеченные на 2020 год:

«Вмешательство в американские выборы неприемлемо, и если русские вмешаются в 2020 году, это сделает наши отношения ещё хуже, чем они уже есть сейчас. Мы призываем их этого не делать. Мы этого не потерпим».

На восстановление российско-американского диалога по темам, представляющим взаимный интерес, выразил надежду и Владимир Путин, также встретившийся с американским госсекретарём. Российский президент назвал разбирательство Мюллера «в целом объективным».