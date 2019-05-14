Жители Екатеринбурга вышли на стихийную акцию протеста

Накануне в Екатеринбурге началась стихийная акция протеста. Жители возражают против строительства крупного православного собора, который намерены возвести на месте городского сквера.

Одна из участниц акции рассказала, что против нее и ее товарищей был использован в том числе и слезоточивый газ.

Протестующих, кроме того, попытались вытеснить, как они утверждают, "молодые люди спортивного телосложения".

Другой участник манифестации указывает на недопустимость использования физической силы против участником протеста, подчеркивая, что происходит это на месте предполагаемого строительства учреждения религиозного культа.

Оценки количества протестующих разнятся, приводят цифры, которые варьируются от нескольких сотен до 2 тыс. человек. Собор, как сообщается, хотят построить вместо разрушенного более 80 лет назад храма.

Во вторник, как сообщил вице-губернатор, которого цитирует ТАСС, состоится совещание для выработки решений по урегулированию конфликта.

Представитель властей также подчеркнул, что "все процедуры", необходимые для получения разрешения на строительство, "были соблюдены".