Виктор Орбан: "Гордимся сотрудничеством"

Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обсудили в Белом доме проблемы энергетики и торговли, а также вопросы сотрудничества в сфере безопасности.

В ходе встречи в Вашингтоне Виктор Орбан сказал: "Мы гордимся тем, что вместе с США ведем борьбу против нелегальной иммиграции, терроризма, защищаем и помогаем христианским общинам по всему миру".

Дональд Трамп в ответ похвалил иммиграционную политику Венгрии: "Люди очень уважают премьер-министра. Он уважаемый человек, и я знаю, что, к тому же, он еще и жесткий политик. Многим нравится его иммиграционная политика. У Европы есть серьезнейшие проблемы из-за того, что другие руководители поступают иначе, нежели премьер-министр".

Это первый визит Виктора Обрана в Вашингтон после возвращения к власти в 2010 году. В преддверии встречи группа американских сенаторов выразила обеспокоенность по поводу состояния демократии в Венгрии.