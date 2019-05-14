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Пластиковые тайны Океана

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 Кнарик Хачатрян 
Пластиковые тайны Океана
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Четыре новых вида ракообразных, розовую улитку, а также полиэтиленовый пакет и обертки от конфет обнаружил американский исследователь Виктор Весково - вместе со своей командой он совершил рекордное погружение почти на 11 км ко дну Бездны Челленджера в Марианской впадине, где находится самая глубокая точка нашей планеты. Кроме сделанных научных открытий, экспедиция также подтвердила: отходы жизнедеятельности человека достигли самых отдалённых уголков Земли.

"Не могу сказать, что я очень удивился, - говорит исследователь, - хотя было очень обидно видеть загрязнение человеком самой глубокой точки в океане. Ведь когда я только добрался до дна, оно казалось совсем нетронутым, почти как лунный пейзаж, и я видел, что там есть жизнь. Но когда я стал исследовать дно, описывая круги, я увидел эти предметы искусственной материи. Я не сразу понял, был ли это металл или пластик, но у них были острые края, а на одном было что-то напечатано. Стало ясно, что налицо загрязнение".

Бывший военный подводник, а ныне инвестор и исследователь Виктор Весково уже совершил многочисленные погружение в глубины Атлантического и Индийского Океанов. Четыре часа потребовалось ему, чтобы спуститься в Бездну Челленджера на глубину 10927 метров, на 15 метров превысив рекорд, поставленный ещё в 60-ом году. Для этого использовалась специально созданная подводная лодка, выдерживающая огромное давление.