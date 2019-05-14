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Трамп и Орбан сошлись характерами

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 Елена Караева 
Трамп и Орбан сошлись характерами
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В Вашингтоне состоялись американо-венгерские переговоры. По итогам дискуссий было заявлено, что оба лидера, и премьер-министр Орбан, и президент Трамп, "подтверждают свою приверженность НАТО и демократическим институтам управления". Подчеркивалось, что обсуждалось и "повышение бдительности в отношении неконтролируемой глобальной миграции".

По мнения Трампа, "Виктор Орбан прекрасно работает, в разных сферах, его уважают, уважают во всей Европе. Да, он противоречивый лидер, в этом он похож на меня. По иммиграции он принял верные решения".

Но быть противоречивым - это нормально
Дональд Трамп
президент США

Орбан, переизбранный не так давно на премьерский пост, подвергается критике со стороны Евросоюза. Недовольны рядом решений венгерских властей и правозащитные организации.

Он заявил следующее: "Я хотел бы подчеркнуть, что мы гордимся, что можем объединить усилия для борьбы с терроризмом и для помощи христианским общинам в разных частях света. Спасибо, господин президент".

Мы разделяем позицию по противодействию нелегальной иммиграции
Виктор Орбан
премьер-министр Венгрии

Визит состоялся, несмотря на возражение части конгрессменов из Демократической партии, указывавших Трампу, что ситуация с правами человека и иными свободами в Венгрии внушает озабоченность.

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