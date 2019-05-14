Германия: решение ради будущего

Канцлер ФРГ Ангела Меркель подтвердила намерение Германии устранить к 2050 году факторы, вызывающие парниковый эффект. "Спорить можно не о самой цели, а о путях ее достижения" - отметила глава кабинета. Заявление прозвучало в Берлине на 10-й международной конференции "Петерсбергский климатический диалог". На форум собрались более тридцати министров из разных стран.

Ангела Меркель канцлер ФРГ :

"Дети и молодые люди по всему миру по пятницам устраивают забастовки и акции в защиту климата, чтобы оказать давление на политиков. Откровенно говоря, это может быть и не совсем удобно, но я хочу сказать недвусмысленно: это абсолютно понятно".

В день конференции по климату у Бранденбургских ворот в Берлине прошла акция активистов "Гринпис". Демонстранты призвали правительство ФРГ принять эффективные меры по защите окружающей среды.

Робин Миллер "Гринпис":

"Сейчас мы должны найти правильное решение ради нашего будущего. Вот почему мы здесь. Мы хотим направить четкое послание властям: "Время истекает".

В рамках предвыборной кампании в Европейский парламент вопросам экологии уделяется немало внимания. Игнорировать проблему невозможно: только в минувшее воскресенье в десятках европейских городов состоялись многотысячные эко-манифестации. В них приняли участие и взрослые, и дети.

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