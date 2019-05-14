"Мечтай смело!": обратный отсчет до первого полуфинала Евровидения

"Мечтай смело" – под таким девизом в этом году проходит главное музыкальное событие Европы. Во вторник вечером в Тель-Авиве пройдет первый полуфинал Евровидения. Певица из Австралии Кейт Миллер-Хейдке воспарит над сценой. Австралийка представит на суд зрителей и жюри композицию под названием "Нулевая гравитация" (Zero Gravity).

"Ненависть восторжествует" (Hate will prevail), - поет Исландская группа Hatari. Панк-рокеры входят в десятку фаворитов конкурса. Музыканты не скрывают своих политических взглядов: они выступают против политики Израиля в отношении палестинцев и говорят, что хотят уничтожить капитализм.

Во вторник зрители смогут увидеть выступление участников из 17 стран, в том числе Грузии, Эстонии, Греции, Польши, Бельгии и республики Беларусь.

Евровидение проходит при повышенных мерах безопасности. Следить за порядком в Тель-Авиве будут 20 тысяч полицейских. Кроме того, дополнительные силы переброшены к границе с сектором Газа.

В этом году в конкурсе примут участие более 40 стран. На сцену поднимется и прошлогодняя победительница Евровидения Нетта Барзилай. А к финалу организаторы под готовили особый подарок – выступление Мадонны.