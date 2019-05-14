Как привлечь молодёжь на фермы.

Будущее Единой сельскохозяйственной политики Европейского союза — один из главных вопросов, волнующих избирателей в сельской местности. Еврокомиссия предложила значительным образом урезать ассигнования на сельское хозяйство, чтобы использовать финансовые средства для решения новых задач, таких как обеспечение безопасности. Но между тем сельскохоязйственный сектор столкнулся с новой проблемой: старение рабочей силы.

В 2016 году в ЕС численность управляющих фермами младше 40 лет составила всего 11%. Еврокомиссия хочет привлечь молодежь, но пока непонятно, как это сделать.

В Австрии таких фермеров больше — 22.2%. Георгу 29 лет. В его семье — восемь поколений фермеров. Он и его жена Джулия довольны своей жизнью на ферме, несмотря на трудности.

Георг Маркштайнер, фермер: "Это самая прекрасная работа, которую я только могу себе представить. Знания передаются от старшего поколения, работы очень много, с раннего утра до вечера, но ты всегда дома, вместе со своей семье, и это делает мою работу замечательной".

Винсент Макавини, Euronews: "А что вы думаете о сельскохозяйственной политике ЕС?"

Георг Маркштайнер, фермер: "На этот вопрос сложно ответить. Конечно, те, кто занимаются экологическим сельским хозяйством, будут критической точки зрения смотреть на промышленное производство. Каждый фермер должен идти своим путем и должен решать сам, в каком направлении ему развиваться. Мы решили, что будем работать в небольших масштабах и продавать нашу продукцию напрямую потребителям. Вот уже год как наша фермерам получила сертификат DEMETER —биодинамического земледелия. Мне нравится идея того, что ферма — это живой организм, и мы стараемся вести производство с рациональным использование ресурсов. Поэтому политика ЕС, направленная на развитие экологического сельского хозяйства, нам подходит. Но необходимо обсуждать вопрос, связанный с деятельностью огромных ферм".

Джулия Хофбауэр, фермер: "В Евросоюзе есть как преимущества, так и недостатки. Но думаю, что преимуществ больше. Трудно разработать единую политику для Евросоюза в целом. В Австрии до сих пор много небольших фермерских хозяйств. Очень важно не потерять их из виду".

В соседней деревне живет 50-летний Мартин Аллрам. Он бросил работу в городе 25 лет назад, чтобы заняться семейной фермой. Мартин о своем решении не сожалеет и думает, что другие должны последовать его примеру и стать современными фермерами. Но он уверен, что для этого сельскохозяйственная политика ЕС должна измениться.

Мартин Аллрам, фермер: "Думаю, что выделение средств на основе размера сельскохозяйственных площадей — это неверный подход, потому что он способствует появлению огромных ферм, развитию масштабной агропромышленности. Но сегодня природе и сельскому хозяйству необходим возврат к поддержке малых предприятий, потому что это единственное подходящее решение для региона. Если бы мы поддерживали развитие малых ферм, то таким образом мы смогли бы защищать природу и нам не нужно было пользоваться пестицидами".

Если ЕС не сможет найти решение для того, чтобы привлечь молодежь на фермы, то в будущем европейские страны могут столкнуться с серьезным кризисом в вопросах продовольственной безопасности.