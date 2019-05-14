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Германия

Расстреляны из арбалета

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 Мария Горковская 
Расстреляны из арбалета
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Полиция Германии расследует загадочное преступление: расстреляны члены рыцарского клуба - из арбалета.

Ранее правоохранители обнаружили тела трех человек и предполагаемое орудие убийства в гостиничном номере в Пассау. Никаких признаков борьбы, никаких следов присутствия посторонних. Найденная в постели пара держалась за руки - согласно результатам вскрытия, мужчина и женщина умерли из-за стрел, пронзивших сердца. На кровати лежали их завещания. Еще одной женщине стрела попала в горло.

Позже в квартире в Виттингене найдены мертвыми ее сестра и еще одна женщина.

"Тела были обнаружены после того, как сосед услышал в новостях о произошедшем в Пассау. Он сообщил полиции о том, что почтовый ящик переполнен, а из квартиры странно пахнет. Скорее всего, тела там пролежали довольно долго", - заявил прокурор Вальтер Файлер.

Какие связаны эти убийства, пока не ясно. Ведется расследование.

 

 

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