Биеннале в Венеции: климат и беженцы.

Павильон Литвы признан лучшим на 58-й Венецианской биеннале современного искусства, которая на днях открылась для публики. Литву представил проект Sun & Sea (Marina), посвященный изменению климата. В нем объединились современное искусство и новая опера.

"Марк Ротко на Лампедузе" — организованный в рамках биеннале независимый проект ООН. В центре внимания выставки — судьба беженцев и мигрантов, их вклад в культуру принимающих стран. На Венецианском Арсенале размещено судно, затонувшее в Средиземном море в апреле 2015 года.

Карлотта Сами, региональный представитель: "Я встречалась с выжившими. Всего 24 человека, все —молодые парни, они тряслись, смотрели на нас вытаращенными глазами. Это было в порту Катании в апреле 2015 года. Я видела это ужасное судно, когда его достали из-под воды, и 800 тел погибших".

Чтобы побывать в павильоне Израиля, придется потратить время. Страна представила проект в форме полевого госпиталя. Автор выставки Айя Бен-Рон: "Здесь нужно ждать и не торопиться. Это настоящая больница, не перфоманс, не инсталляция, не выставка. Это учреждение, оно открылось на биеннале, но потом мы поедем в другие места". Тема выставки в этом павильоне — исследование роли искусства в противостоянии с социальными бедами.

Тема нынешней биеннале, куратором которой выступает директор лондонской галереи Хейворд (Hayward Gallery) Ральф Ругофф — "Не дай вам бог жить в эпоху перемен". Для публики биеннале будет работать до 24 ноября. Всего в выставке принимают участие около 80 художников со всего мира и 90 национальных проектов. Впервые в Венецианской арт-биеннале участвуют Гана, Мадагаскар, Малайзия и Пакистан.