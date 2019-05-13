Русская культура в Брюсселе

Фестиваль русской культуры прошёл в воскресенье в Брюсселе, где расположены учреждения Евросоюза, вводившие санкции против России, и штаб-квартиры НАТО, где планируется её сдерживание.

Согреть сердца бельгийцев и соотечественников пытались профессиональные коллективы и детские ансамбли. Посол России в Бельгии Александр Токовинин, отрицает предположение о том, что это - проект Кремля.

«Это — инициатива русскоязычных организаций, - сказал он. - То есть люди хотят продемонстрировать русскую культуру, люди хотят дружбу с народом той страны, где они живут, люди хотят устроить праздник. Вот это главное. Никакой политики большой за этим фестивалем не стоит».

Фестиваль «Рандеву с Россией» посвящён 10-летию Бельгийской Федерации русскоязычных организаций. Территорию в парке Элизабит и некоторую поддержку, как и в прошлые годы, предоставила коммуна Кукельберг.

Её бургомистром служит деятель бельгийской социалистической партии Ахмед Лауэж:

«Это прекрасное свидание с Россией, - говорит он. - Думаю, нужно использовать этот повод, чтобы с помощью культуры, традиций, фольклора и гастрономии позволить людям встретиться, узнать друг друга. История человечества состоит из таких обменов и общений. Так будет продолжаться в Кукельберге!»

На ярмарке развернули свои павильоны коммерсанты из бывших республик СССР - за примечательным исключением Украины.

«Главная идея — что всё это из бывшего, но Советского Союза, - говорит русский продавец водки Вячеслав Шигаревский. - Вон там - грузины, там - узбеки, здесь — молдавское, там — Прибалтика. И между людьми никаких проблем. Проблемы — наверху. Здесь — нет».

Подобные культурные фестивали для Брюсселе традиционны. Их проводят страны-члены Европейского Союза.