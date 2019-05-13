Дзержинск: избавление от свалок опасных отходов

В России в рамках проекта "Экология" ликвидируют три крупных свалки опасных отходов в Нижегородской области - полигон твердых бытовых отходов "Игумново", шламонакопитель "Белое море" и хранилище токсичных отходов "Черная дыра". Подрядчик сообщает, что сейчас работы идут с опережением графика, хотя решение о ликвидации этих объектов было принято еще в 2011 году.

Сергей Цыганов, директор строительства ООО "ГазЭнергоСтрой": "Следующим этапом будет уплотнение грунта по всему периметру, укладка геотекстиля, после геотекстиля еще один дополнительный слой песка, потом укладка рулонных материалов, то есть газодренажный слой, бентонитовый мат, мембрана, геотекстиль, потом решетка, песок, грунт и на все это уже так называемая трава".

"Игумново", "Белое море" и "Черная дыра" считаются одними из самых крупных в мире объектов экологического ущерба. "Черная дыра" внесена в Книгу рекордов Гиннеса как самый грязный в мире водоем. Шламонакопитель "Белое море" площадью 55 гектаров - крупнейший в России и Европе.

Алексей Олеандров, заместитель главного инженера по промышленной безопасности: "Шламонакопитель является хранилищем кубового остатка от производства оргстекла. Оргстекло - это метилметакрилат. Здесь находится загрязненный метилметакрилат, больше 16 тысяч кубометров. Проблема в том, что этот метилметакрилат неотвержденный в верхней части, идут испарения и, как следствие, загрязнение воздуха".

Площадь полигона "Игумново" - 111,5 гектаров. Здесь часто возникают пожары, дым порой достигает Нижнего Новгорода. Сообщалось о выбросах загрязняющих веществ в расположенные рядом водоемы. Свалку предлагали закрыть саркофагом.

Дзержинск, рядом с которым расположены эти объекты, входит в список городов с наименее благоприятной экологической обстановкой. Его также называют "самым грязным городом планеты".

Работы по ликвидации свалок останавливались из-за судебных разбирательств. Пять лет назад директор департамента стратегического развития Дзержинска была приговорена к двум годам условно за служебный подлог и злоупотребление должностными полномочиями. Еще год спустя управляющего одной из компаний-подрядчиков приговорили к трем годам колонии по обвинению в мошенничестве.

В 2016 году правительство России назначило единым поставщиком услуг по ликвидации всех трех свалок под Дзержинском корпорацию "ГазЭнергоСтрой". В соответствии с контрактом планируется завершить ликвидацию в 2020 году, но подрядчик обещает закончить основные работы уже в 2019 году.