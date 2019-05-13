Ведьмы обещают, что магия поможет румынам на выборах в Европарламент

В Румынии, накануне выборов в Европейский парламент, семья колдуний решила помочь силам добра преобладать в политике: "правильные" кандидаты получат кресла законодателей, а недобросовестных и коррумпированных политиков, как утверждают ведьмы, они выведут на чистую воду.

В интервью Euronews глава семейства ведьм рассказала:

"Мы готовим очень сильное зелье. Всё должно быть готово к 25 мая. Мои дочери окропят им здание румынского правительства. Эта заколдованная вода прояснит разум политиков, чтобы они могли принимать правильные решения в интересах румынского народа. Мы устроили ритуал в полночь, после заката и до рассвета. Мы с дочерьми использовали животных, свечи, цветы и другие тайные заклинания, о которых знаем только мы. Это позволит добиться результатов в процессе, который мы начали ещё 9 мая".

Румынские ведьмы считают, что их миссия – это избавить страну от коррупции.

"У нас было 2 ритуала в отношении румынских политиков, - продолжает одна из колдуний, - Ритуал белой магии, чтобы просветить их разум и дать им силы стоять за румынский народ и творить добро. Я также совершила ритуал черной магии - в адрес политиков, которые не отвечают за свои обещания улучшить жизнь румынам. И вот, вследствие моего ритуала у них будут проблемы. Если они захотят действовать против румын, воровать, ввергать страну в нищету, то окажутся за решёткой или заболеют. Мы действуем во имя сил добра. А черная магия затронет только тех, кто не хочет ничего хорошего для румынского народа".

Помогут ли румынам колдовские заклинания и ритуалы, мы узнаем уже скоро - после выборов в Европарламент.