Ориол Жункерас: интервью из тюремной камеры

Он претендует на пост следующего главы Еврокомиссии. Но при этом лидер каталонских сепаратистов Ориол Жункерас находится в тюрьме - в ожидании суда по обвинениям в организации мятежа, подстрекательстве к мошенничеству и других преступлениях, выдвинутых против него после неофициального референдума в Каталонии и объявления независимости в 2017 году.

Жункерас имеет право баллотироваться на европейских выборах, потому что вердикт по его делу еще не вынесен. Он возглавляет список своей партии "Левые республиканцы Каталонии", а также является ведущим кандидатом "Европейского свободного альянса", который объединяет националистические, регионалистские и автономистские партии в Европейском парламенте.

Избирательная комиссия Испании в исключительном порядке разрешила это интервью, которое мы провели посредством видеосвязи из тюрьмы Сото-дель-Реаль.

Ана Ласаро, Euronews: "Я хотела бы начать с вопроса - как ваши дела? Как вы себя чувствуете после полутора лет предварительного заключения?"

Ориол Жункерас, кандидат в депутаты Европарламента: "Я надеюсь, что по моей улыбке, моему поведению, моим словам и моему тону видно, у нас все в порядке. Хотя, конечно, нам было бы намного лучше, если бы нас не содержали несправедливо в предварительном заключении. Мы полностью убеждены, что нет оснований для того, чтобы мы сидели в тюрьме. Потому что в уголовном кодексе нет таких статей, по которым нас обвиняют".

Ана Ласаро: "Что решит суд - покажет время. Пока уголовное производство продолжается. Давайте поговорим о европейских выборах. Вы - кандидат в депутаты Европарламента. Я хотела бы узнать, действительно ли у вас есть проект для Европы или это, скорее, символическая заявка на то, чтобы рассказать о причинах движения за независимость Каталонии?"

Ориол Жункерас: "Мы всегда были, есть и будем убежденными европейскими гражданами. Одним из многочисленных доказательств является то, что наш политический проект всегда был проектом, который выступает за как можно более сильную Европу, все более сильные общие институты, Европейский парламент с большей наглядностью и большей способностью принимать законы, за политику европейской интеграции в экономической, фискальной, социальной и культурной сферах. И наш послужной список в Европейском парламенте также показывает это: например, мы всегда были частью единой фракции с "зелеными" в Европейском парламенте, которая, как я считаю, несомненно является самой проевропейской и федералистской европейской группой".

Ана Ласаро: "Вы говорите, что вы проевропейцы, но в то же время вы выступаете за введение новой границы в Европе. И это не очень хорошо воспринимается в ЕС. Поэтому проект независимости не получил поддержки европейских институтов или стран-членов..."

Ориол Жункерас: "Демократия всегда должна получать поддержку демократов. А возможность граждан голосовать - абсолютно фундаментальное демократическое право. И поэтому мы убеждены, что мнение граждан, которые голосуют, должно быть услышано всеми. И мы убеждены, что все более сильная и все более интегрированная Европа - это Европа, которая должна учитывать тот факт, что, когда мы защищали право голоса, кто-то отдавал приказы избивать дубинками граждан, собирающихся голосовать. Когда мы выступали за диалог и примирение, нас в ответ сажали в тюрьмы".

Ана Ласаро: "Вы уже были депутатом Европарламента. То есть вы хорошо знаете европейские институты. Можно ли представить, что эти институты вас поддерживают? Если вы сами не можете этого представить, некоторые люди могут подумать, что вы их обманываете".

Ориол Жункерас: "Что на самом деле разочаровывало граждан, так это то, что якобы демократические институты отвечали на голосование народа приказами избивать тех граждан, которые пришли голосовать".

Ана Ласаро: "Давайте оставим прошлое и посмотрим вперед. Ваша партия "Левые республиканцы Каталонии" получила очень хорошие результаты на выборах в Испании. И похоже, что социалисты Педро Санчеса будут править в Мадриде. Это может быть хорошим временем для диалога. Не так ли?"

Ориол Жункерас: "Мы считаем, что для диалога всегда хорошее время. Диалог, сосуществование, взаимоуважение, интеграция, вовлеченность - это ценности, которых мы все должны придерживаться всегда. То есть с нашей точки зрения, любое время подходит для диалога. И нынешнее - без сомнения тоже. Но в любом случае это будет зависеть от позиции испанского правительства, так как с нашей стороны все ясно - мы открыты для диалога".

Ана Ласаро: "Я хотела бы знать, какими будут "красные линии", если этот диалог начнется?"

Ориол Жункерас: "Мы против того, чтобы проводить "красные линии" или давать пустые обещания. Мы за то, чтобы разговаривать, вести диалог и объяснять свою позицию. И я думаю, что крайне важно, чтобы каждая демократия стремилась прислушиваться к мнению большинства: в данном случае в Каталонии. Так же, как Европа должна прислушиваться к большинству в таких странах, как Дания, Словакия, Ирландия, Финляндия или где-либо еще. Мы просим, чтобы наше мнение было услышано".

Ана Ласаро: "Вы откажетесь от одностороннего движения?"

Ориол Жункерас: "В любом случае мы не можем отказаться от демократии, конечно, нет. Мы не можем отказаться от демократии. На самом деле, именно потому, что мы не отказываемся от демократии, мы находимся в тюрьме. И мы не перестанем защищать демократию и право граждан голосовать и защищать свою позицию - гражданским, мирным и демократическим путем. Но мы всегда защищали многосторонний проект. Потому что в любом политическом проекте всегда есть многосторонность. Это всегда требует участия различных учреждений. И Европа является хорошим примером этого. Мы всегда призывали европейские институты также участвовать в этих многосторонних переговорах".

Ана Ласаро: "Педро Санчесу понадобятся ваши голоса или, по меньшей мере, ваша нейтральная позиция, если он сможет сформировать правительство. Поддержите ли вы его?"

Ориол Жункерас: "Мы всегда говорили, что никоим образом не будем содействовать правительству, которое включает в себя крайне правых и ультраправых".

Ана Ласаро: "Вы представляете себя как оплот против крайне правых. Но многие считают, что каталонское движение за независимость стало одной из причин, по которой "Вокс" - крайне правая партия - добилась определенного успеха".

Ориол Жункерас: "Мне кажется, это очень плохой аргумент, поскольку на нас с таким же успехом можно возложить ответственность за победу или рост крайне правых в Дании, Финляндии, Венгрии, Франции или Италии".

Ана Ласаро: "Но мы говорим о ситуации в Испании..."

Ориол Жункерас: "Ясно, что мы не несем ответственности за все это".

Ана Ласаро: "Вы сожалеете об организации референдума о независимости? О провозглашении независимости? Чувствуете ли вы ответственность за разлом, который сейчас существует в каталонском обществе? Вы бы сделали это снова?"

Ориол Жункерас: "Мы никогда не пожалеем об этом. Мы никогда не пожалеем, что предоставили слово гражданам. Мы никогда не пожалеем о защите демократии. Как мы можем сожалеть о защите демократии? Вы сами сожалеете о защите демократии?"

Ана Ласаро: "Вы мне не ответили - вы бы сделали это снова?"

Ориол Жункерас: "Конечно. Может быть, вы не поняли мой ответ или я плохо вам объяснил. Или, может быть, я не сказал того, что бы вы хотели услышать".