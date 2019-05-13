Виктор Орбан в Белом доме

Президент США Дональд Трамп принимает в Белом доме премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Главные темы встречи - энергетика, торговля и сотрудничество в сфере безопасности. Стороны намерены отметить и 20-летие членства Венгрии в НАТО, сообщается в заявлении пресс-секретаря американского лидера Сары Сандерс.

Конгрессмены, в частности сенатор-республиканец Марко Рубио, призвали президента выразить высокому гостю и беспокойство Вашингтона по поводу близких отношений Будапешта с Москвой, а также общего состояния демократии в Венгрии. Ранее местные власти приняли закон, ужесточающий требования к иностранным вузам. В результате, Центрально-Европейский университет, основанный в Будапеште при поддержке американского финансиста Джорджа Сороса, был вынужден покинуть Венгрию.

За последние два месяца в Белом доме уже успели побывать лидеры Чехии и Словакии.