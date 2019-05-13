"Сити" отпраздновал победу

Футбольный клуб "Манчестер Сити" и его болельщики празднуют победу в чемпионате Англии.

На стадионе "Этихад" вечером в воскресенье прошли грандиозные торжества в честь завоеванного второй раз подряд чемпионского титула.

Команда Хосепа Гвардиолы в этом сезоне набрала 98 очков, обойдя всего лишь на одно очко финалиста Лиги чемпионов "Ливерпуль", причем интрига в чемпионате Англии сохранялась до последнего тура.

Игроки "Манчестер Сити" уже ставят перед собой цели на следующий сезон.

Бернарду Силва, полузащитник: "Надеемся, что в следующем сезоне сможем выиграть Лигу чемпионов".

Впрочем, и этот сезон для "Сити" еще не закончен. В субботу 18 мая они сыграют в финале Кубка Англии против клуба "Уотфорд".