Воскресенье в защиту климата. В десятках европейских городов прошли многотысячные эко-манифестации. Взрослые и дети потребовали от политиков срочно принять меры, чтобы избежать глобальной катастрофы.
Более 15 тысяч демонстрантов в Брюсселе призвали государство и к социальной справедливости.
Бриак Ватле, активист организации TAM-TAM PLATTFORM, отмечает:
Для некоторых нынешний марш за климат заведомо похоронный.
На улицы Лондона в Великобритании родители вывели на эко-демонстрацию своих детей.
"Это вопрос первостепенной важности. Политики должны понять, насколько это важно, пора действовать", - говорит манифестантка.
Нидерланды, Испания, Кипр, Чехия. Вопрос экологии - один из главных на предстоящих европейских выборах.