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В защиту климата

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 Мария Горковская 
В защиту климата
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REUTERS/Simon Dawson
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Воскресенье в защиту климата. В десятках европейских городов прошли многотысячные эко-манифестации. Взрослые и дети потребовали от политиков срочно принять меры, чтобы избежать глобальной катастрофы.

Более 15 тысяч демонстрантов в Брюсселе призвали государство и к социальной справедливости.

Бриак Ватле, активист организации TAM-TAM PLATTFORM, отмечает:

"Для борьбы с изменением климата необходимо инвестировать 4 миллиарда евро в развитие железнодорожного транспорта и метро. Мы также требуем обеспечить равную плату за труд и равные пенсии для мужчин и женщин. Мы выступаем за более четкое регулирование цен на медицинские услуги".

Для некоторых нынешний марш за климат заведомо похоронный.

"Мы хороним нашу планету, наш климат, всех живых существ. Люди должны опомниться прямо сейчас", - считает Флоранс Демарей, манифестантка

На улицы Лондона в Великобритании родители вывели на эко-демонстрацию своих детей.

"Это вопрос первостепенной важности. Политики должны понять, насколько это важно, пора действовать", - говорит манифестантка.

Нидерланды, Испания, Кипр, Чехия. Вопрос экологии - один из главных на предстоящих европейских выборах.

 

 

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