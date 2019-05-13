Из Венгрии в Австрию

Винсент Макавини, Euronews: "Я только что приземлился в Вене и сейчас направляюсь в центр города, чтобы принять эстафету от Даймона и продолжить наше путешествие по Европе в преддверии выборов. Я побываю в Австрии, а затем поеду в Чехию, Польшу и Германию, чтобы разобраться в том, что думают европейцы о предстоящих выборах и каких действий они ожидают от Евросоюза. В этой поездке меня будет сопровождать мой польский коллега Лежек Каблак. Итак, вы вы только что закончили ваше недельное путешествие. Какие основные моменты вы можете отметить?"

Даймон Эмблинг, Euronews: "Я раньше никогда не бывал в Румынии. Нашу поездку мы начали с Бухареста. На красном диване мы поговорили со многими людьми и мне показалось, что большинство жителей Румынии довольны тем, что страна вошла в состав ЕС. Но всех волнует вопрос коррупции в Румынии. Они говорят: хорошо быть частью ЕС, но если из-за румынского правительства мы не получаем всех преимуществ, то давайте уже что-то делать. Такое впечатление, что люди смотрят на другие страны ЕС и думают — а почему у нас не так?"

Габор Танач, Euronews: "Меня удивило то, как изменилась Румыния за последние годы, потому что я приезжал туда раньше. Да, в стране есть проблемы, но но люди стали богаче, сейчас там жизнь гораздо лучше".

Винсент Макавини, Euronews: "А что можно сказать о настроении ваших собеседников?"

Даймон Эмблинг, Euronews: "Жители Румынии все еще с надеждой смотрят на свое место в ЕС и хотят закрепить свое присутствие, особенно молодежь. Почти все молодые люди, с которыми мы говорили, хотят жить в Румынии, они понимают, что эмиграция молодежи — это проблема. Население Румынии сокращается и стареет".

Винсент Макавини, Euronews: "На прошлой неделе я видел, как многие приветствовали лидеров ЕС на саммите в Румынии. Мне кажется, что во многих других странах такого приема им не оказывают. Что вы об этом думаете?"

Габор Танач, Euronews: "Жители Венгрии нет так открыто говорят о политике. Европейские выборы в Венгрии больше направлены на обсуждение внутренних вопросов, нежели чем европейских задач, но думаю, что вопрос миграции станет решающим".