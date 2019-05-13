На пенсию в Португалию

Португалия считается эльдорадо для иностранных пенсионеров. И не только потому, что жизнь здесь дешевле, чем у них на родине, а климат теплее: в стране действуют две государственных программы, позволяющих легко получить вид на жительство и 10-летнее освобождение от уплаты налогов.

Этот закон критикуют другие страны ЕС, а в первую очередь Финляндия, Швеция и Франция, чьи граждане наиболее охотно переезжают на Пиренейский полуостров.

Андре Мачадо Ваз, налоговый консультант:

"Французы или финны не видят ничего позитивного в налоговых льготах, посредством которых Португалия, периферийная страна ЕС, старается привлечь в страну инвестиции и богатых резидентов. Но если бы такие меры применялись для решения экономических проблем их собственной страны или её более отсталых регионов, они бы смотрели на это иначе. Думаю, в этом и нужно искать корень проблемы".

Филипа Соареш, Euronews:

"Освобождение иностранных пенсионеров от уплаты налогов критикуют не только другие страны Европейского Союза , но и многие жители Португалии. Местные налогоплательщики считают. что это несправедливо".

Роландо Родригес, председатель APRe (Ассоциации португальских пенсионеров):

"Наша позиция заключается в том, что предоставлять такие налоговые льготы иностранным пенсионерам, переезжающим на постоянное жительство в Португалию, несправедливо по отношению к гражданам страны. Мы уже говорили об этом правительству, потому что это наносит вред португальским пенсионерам. Особенно если учесть, что у большинства приезжих пенсии гораздо выше, чем у наших".

По данным португальской налоговой службы, в прошлом году предоставленными льготами воспользовались около 10 тысяч иностранцев, ушедших на заслуженный отдых. Треть из них - французские граждане. Всё чаще стали приезжать и финны. Власти скандинавской страны денонсировали двустороннее соглашение с Лиссабоном, чтобы иметь возможность взимать особый налог с финских пенсионеров, решивших обосноваться в Португалии.